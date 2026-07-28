Vilafranca reformula la Nit dels Ciris en solidaridad por el gran incendio de la provincia de Castellón
El consistorio suspende la parte más lúdica de la cita y mantiene la parte cultural
El Ayuntamiento de Vilafranca ha decidido suspender la celebración de la Nit dels Ciris, prevista para el próximo 1 de agosto, como «muestra de respeto, prudencia y solidaridad» con los municipios y las personas afectadas por el grave incendio que asola desde el sábado el entorno de la Serra d’Espadà.
El consistorio ha expresado su apoyo a las localidades vecinas, la población damnificada y los equipos de emergencia, bomberos, cuerpos de seguridad y voluntariado que trabajan en primera línea contra el fuego. Y, ante la gravedad de la situación, consideran que es momento de actuar «con responsabilidad y empatía».
Actuación y programa de radio
Con todo, y con el fin de mantener parte de la actividad cultural, sí que se celebrará la actuación de J. J. Machuca, Preludio al Eclipse, y el programa de radio Especial eclipsi, conducido por Violeta Tena y Carlos Ripollés, con la colaboración del astrofísico y divulgador científico Daniel Guirado.
Estas actividades se trasladarán a la plaza d’en Blasc y comenzarán a las 22.30 horas. Así, el consistorio adapta la programación inicialmente prevista y elimina el carácter puramente festivo de la Nit dels Ciris.
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