Vilafranca reformula la Nit dels Ciris en solidaridad por el gran incendio de la provincia de Castellón

El Ayuntamiento de Vilafranca ha decidido suspender la celebración de la Nit dels Ciris, prevista para el próximo 1 de agosto, como «muestra de respeto, prudencia y solidaridad» con los municipios y las personas afectadas por el grave incendio que asola desde el sábado el entorno de la Serra d’Espadà.

El consistorio ha expresado su apoyo a las localidades vecinas, la población damnificada y los equipos de emergencia, bomberos, cuerpos de seguridad y voluntariado que trabajan en primera línea contra el fuego. Y, ante la gravedad de la situación, consideran que es momento de actuar «con responsabilidad y empatía».

Actuación y programa de radio

Con todo, y con el fin de mantener parte de la actividad cultural, sí que se celebrará la actuación de J. J. Machuca, Preludio al Eclipse, y el programa de radio Especial eclipsi, conducido por Violeta Tena y Carlos Ripollés, con la colaboración del astrofísico y divulgador científico Daniel Guirado.

Estas actividades se trasladarán a la plaza d’en Blasc y comenzarán a las 22.30 horas. Así, el consistorio adapta la programación inicialmente prevista y elimina el carácter puramente festivo de la Nit dels Ciris.