L'Alcora estrenará en agosto un gran espacio multiusos en la renacida nave BIC de la Real Fábrica

L'Alcora da un nuevo paso en la recuperación de la Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda con la apertura de la nave BIC, un gran espacio polivalente situado en el interior del histórico complejo cerámico. El recinto lo inaugurarán el próximo jueves 13 de agosto con la presencia de autoridades e invitados y permanecerá durante toda la jornada abierto a la ciudadanía.

La nueva instalación permitirá celebrar actividades educativas, culturales y sociales, además de congresos, ferias, encuentros vecinales, exposiciones, conciertos, talleres y actos organizados por asociaciones. Su puesta en funcionamiento ampliará la red municipal de equipamientos y ofrecerá un recinto flexible para albergar iniciativas de diferentes características y formatos.

Exterior de la renovada nave BIC de la Real Fábrica. / Javier Nomdedeu

Cerca de un millón de euros

Las obras, ejecutadas por Civicons por cerca de un millón de euros, han permitido recuperar una de las naves industriales de mayor tamaño del conjunto patrimonial. La intervención ha incluido la consolidación estructural del edificio, la renovación integral de la cubierta y de los acabados interiores y la instalación de nuevos sistemas eléctricos.

El proyecto también ha incorporado iluminación eficiente, climatización sostenible, rampas, accesos universales y aseos adaptados, con el objetivo de garantizar la plena accesibilidad del recinto y permitir su utilización durante todo el año en condiciones de comodidad y eficiencia energética.

Asimismo, han habilitado un espacio escénico modular y diferentes zonas auxiliares de apoyo técnico y logístico. Esta configuración permitirá adaptar la nave a las necesidades de cada actividad, desde conciertos y representaciones hasta ferias, jornadas profesionales, exposiciones o encuentros ciudadanos.

El alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, ha destacado a Mediterráneo que la actuación permite recuperar "un edificio emblemático del patrimonio industrial de l'Alcora" y devolverlo al uso ciudadano, combinando la conservación del conjunto histórico con "nuevos usos pensados para el presente y el futuro".

La parte de ladrillos es el horno bicanal, que restaurarán en el último trimestre del año. / Javier Nomdedeu

Financiación europea

La actuación ha recibido una subvención de 500.000 euros del Programa PIREP Local, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

La transformación de la Nave BIC se enmarca en la estrategia municipal para recuperar el patrimonio industrial de l'Alcora y adaptarlo a las necesidades actuales. Con su apertura, el municipio incorpora un nuevo equipamiento de gran aforo destinado a convertirse en uno de los principales escenarios culturales, sociales y asociativos de la localidad.

Un homenaje a la industrialización cerámica

Además de funcionar como espacio multiusos, la nave servirá como homenaje al proceso de industrialización de la cerámica. En su interior conserva un horno bicanal que supuso una revolución en la fabricación de azulejos durante el siglo pasado.

El recinto corresponde a la última etapa industrial de la Real Fábrica, cuando operó bajo la denominación BIC, Barro Industrial Cocido. El histórico horno será restaurado durante el último trimestre del año con la colaboración de la Caixa Rural de l'Alcora, lo que permitirá preservar uno de los principales testimonios de la evolución tecnológica de la industria cerámica local.

Las obras de la zona fundacional comenzarán en septiembre

Como publicó Mediterráneo, la recuperación del complejo continuará en septiembre con el inicio de las obras de la zona fundacional de la Real Fábrica. El contrato para ejecutar los trabajos ya ha sido formalizado a través de la Plataforma de Contratación, según ha confirmado Falomir a Mediterráneo.

Antes de comenzar la intervención, la empresa adjudicataria deberá solicitar autorización a la Conselleria por la presencia de fibrocemento. Este trámite, unido al periodo vacacional, hace prever que los trabajos puedan comenzar durante el mes de septiembre.

La actuación permitirá recuperar el edificio fundacional de la Real Fábrica, construido en el siglo XVIII y considerado el origen de la tradición cerámica de l'Alcora. Los trabajos se concentrarán en la parte más antigua y sensible del conjunto, un espacio de gran valor histórico integrado en un Bien de Interés Cultural, lo que obliga a desarrollar una intervención especialmente rigurosa y respetuosa con sus elementos patrimoniales.