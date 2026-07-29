Benicàssim planta cara al calor con nuevas zonas de sombra en tres puntos clave

Benicàssim ya tiene operativos los refugios climáticos instalados en tres espacios muy frecuentados por vecinos y visitantes. Las grandes velas textiles colocadas en el parque Europa, la plaza País Valencià y la zona de Eurosol ya están abiertas y cumplen su función en plena temporada estival.

Las instalaciones permanecieron durante varios días acotadas después de su montaje, pero las cintas ya han sido retiradas y los espacios pueden utilizarse con normalidad. La actuación resulta especialmente visible en las áreas infantiles, donde las estructuras permiten proteger del sol tanto las zonas de juego como parte de los espacios destinados a la estancia.

El proyecto ha creado alrededor de 270 metros cuadrados de cobertura entre los tres emplazamientos. Las instalaciones están formadas por postes metálicos fijos de aproximadamente cinco metros de altura y lonas desmontables que ofrecen una protección superior al 90% frente a la radiación ultravioleta.

La intervención ha supuesto una inversión de 119.572,20 euros, impuestos incluidos, y forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos Next Generation. El objetivo pasa por adaptar los espacios públicos a las altas temperaturas y facilitar que puedan seguir utilizándose durante los meses de mayor insolación.

Los puntos elegidos concentran una elevada afluencia durante todo el año, especialmente durante el curso escolar, por su proximidad a los dos colegios públicos del municipio. El parque Europa (junto al CEIP Palmerar) y la plaza País Valencià (muy cerca del CEIP Santa Águeda) cuentan con zonas infantiles y áreas de descanso, mientras que el tercer refugio se encuentra en Eurosol, frente a la Oficina de Turismo de Heliópolis, en uno de los entornos más transitados durante el verano.

Más sombra en el recinto de festivales

La actuación relacionada con los refugios climáticos también se ha ejecutado en el recinto de festivales y fue estrenada recientemente durante la celebración del FIB. En este caso, el proyecto ha combinado velas textiles tensadas, arbolado y nueve bancos para crear espacios de descanso y reducir la exposición al sol.

La intervención, con una inversión de 120.188,45 euros, permite cubrir aproximadamente 175 m2 y forma parte del proceso de transformación del recinto en un espacio más sostenible, cómodo y preparado para acoger actividades durante todo el año.