Benicàssim revive su época dorada: Belle Époque cumple 15 años con más de 50 actividades

Benicàssim volverá a sumergirse en el esplendor de principios del siglo XX del 4 al 6 de septiembre con la celebración de la decimoquinta edición de la Belle Époque. Durante tres jornadas, el paseo Pilar Coloma y el entorno de Las Villas se transformarán en un gran escenario histórico con más de medio centenar de actividades dirigidas a todos los públicos.

Recreaciones históricas, música, espectáculos, un mercado modernista, talleres, gastronomía, artesanía y propuestas familiares compondrán una programación especial para conmemorar el XV aniversario de una de las citas culturales y turísticas más reconocibles de Benicàssim.

La alcaldesa, Susana Marqués, destaca que Benicàssim Belle Époque "es mucho más que una recreación histórica; es una forma de poner en valor nuestro patrimonio, nuestra identidad y el origen de un destino turístico que nació precisamente entre estas villas modernistas frente al Mediterráneo».

Marqués señala que cumplir quince ediciones "demuestra la madurez de un proyecto que ha sabido crecer sin perder su esencia, convirtiéndose en una de las propuestas culturales más reconocibles de Benicàssim y en un importante atractivo turístico capaz de atraer miles de visitantes al final del verano».

La munícipe también incide en el impacto que la celebración tiene más allá de su vertiente cultural. «Cada edición supone una oportunidad para seguir dinamizando la economía local, apoyar al comercio y la hostelería y proyectar la imagen de Benicàssim como un destino donde patrimonio, cultura y turismo conviven durante todo el año», ha afirmado.

Nuevas experiencias por el XV aniversario

La concejal de Turismo, Elena Llobell, explica que este año "hemos preparado una edición muy especial con motivo del XV aniversario, incorporando nuevas experiencias y reforzando aquellos elementos que hacen única esta celebración, siempre desde el máximo respeto al rigor histórico y con un formato participativo pensado para que vecinos y visitantes se conviertan en protagonistas».

El programa permitirá volver a descubrir el pasado de este emblemático enclave del litoral benicense a través de una experiencia que combinará diferentes disciplinas y propuestas.

«Benicàssim Belle Époque permite descubrir la historia de Las Villas de una forma inmersiva, combinando teatro, música, patrimonio, gastronomía, artesanía y actividades familiares en un escenario incomparable como es el paseo Pilar Coloma», destaca Llobell.

Durante todo el fin de semana, el entorno recuperará la atmósfera de aquellos años en los que las familias más acomodadas de Castellón y València levantaron sus residencias de verano frente al Mediterráneo, dando origen a uno de los conjuntos patrimoniales más singulares de Benicàssim.