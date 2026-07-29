Golpe a las falsificaciones en el mercadillo de Orpesa: 696 prendas intervenidas

La Policía Local de Orpesa ha intervenido un total de 696 prendas presuntamente falsificadas que se encontraban a la venta en una de las paradas del mercadillo semanal de los jueves.

Los agentes localizaron la mercancía durante una de las inspecciones que realizan periódicamente en este espacio comercial para comprobar el cumplimiento de la normativa y detectar posibles irregularidades. La actuación persigue también proteger los derechos de propiedad industrial y garantizar una competencia justa entre los vendedores.

La intervención supone un nuevo golpe contra la comercialización de imitaciones en el municipio, aunque en esta ocasión la mercancía no fue localizada en los paseos marítimos o las playas, donde suelen concentrarse los dispositivos contra el top manta, sino dentro del propio mercadillo.

Más de 5.300 artículos en lo que va de año

Esta nueva actuación se produce pocos días después de que la Policía Local informara de que había retirado 4.606 artículos durante las 13 intervenciones realizadas desde principios de año, tres de ellas desarrolladas conjuntamente con la Guardia Civil.

Al sumar las 696 prendas decomisadas ahora, el balance asciende ya a 5.302 productos intervenidos en Orpesa durante 2026, según las últimas informaciones. Entre las actuaciones recientes figura también la retirada de 200 equipaciones de fútbol falsificadas destinadas a la venta ambulante ilegal.

La presión contra estas prácticas se ha intensificado durante los últimos años, especialmente durante la temporada turística. En el 2025, la Policía Local y la Guardia Civil alcanzaron una cifra récord de 36.191 artículos retirados, prácticamente el triple de los 12.177 contabilizados durante el ejercicio anterior.

Las prendas deportivas y de moda se encuentran entre los productos falsificados más habituales, junto con bolsos, gafas, relojes, perfumes, juguetes y bisutería. Los controles continuarán durante el verano tanto en las zonas de mayor afluencia turística como en los espacios de venta autorizada del municipio.