Morella habilita tres grandes miradores y 1.600 plazas de aparcamiento para ver el eclipse

Morella habilitará tres grandes zonas de observación con capacidad para más de 4.000 personas y 1.600 vehículos con motivo del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. El Ayuntamiento ha diseñado un plan especial para recibir la elevada afluencia de visitantes prevista ante un acontecimiento astronómico único para el que la localidad ofrece unas condiciones privilegiadas.

El dispositivo diferencia entre los espacios situados en el casco urbano y sus proximidades, destinados principalmente a los vecinos y a los turistas que ya estén alojados en Morella, y los tres puntos habilitados en distintos enclaves del término municipal. Para acceder a estos últimos será necesario realizar una reserva previa a través de la web de Morella Turística.

Los tres grandes miradores estarán situados en la Sierra del Águila, el Mas de Palos y el parque eólico de Torremiró. En conjunto, podrán recibir a más de 4.000 personas y 1.600 vehículos.

La zona de la Sierra del Águila tendrá su acceso desde la carretera N-232, entre Morella y la Torreta, y dispondrá de capacidad para 417 turismos y motocicletas. El espacio habilitado en el camino rural del Mas de Palos, cuyo acceso también estará situado en la N-232, entre Morella y Torremiró, podrá albergar 500 vehículos.

El punto con mayor capacidad será el parque eólico de Torremiró, al que también se llegará desde la N-232. En esta zona podrán estacionar 750 vehículos, incluidos turismos, autocaravanas y campers.

El Ayuntamiento también ha identificado diferentes zonas urbanas con buena visibilidad de la puesta de sol. Entre los principales puntos recomendados figuran el paseo de la Alameda y sus aparcamientos, el camino de la Fontanella, el camino del cementerio, el castillo, el depósito de Santa Llúcia, el paseo del acueducto y el paseo Jaume I.

El castillo de Morella contará con un horario especial y permanecerá abierto desde las 18.00 hasta las 22.00 horas para contemplar el eclipse. Debido a que el aforo será limitado, se pondrán a la venta 300 entradas anticipadas y otras 50 en taquilla durante la misma jornada, con un precio de siete euros.