Navajas despide a Encarna Montañana, concejala y servidora pública durante varias legislaturas

Navajas llora el fallecimiento de Encarna Montañana Latorre, quien fue concejala del Ayuntamiento en distintas legislaturas y dedicó más de tres décadas a la actividad política y al servicio de su municipio. El consistorio, la corporación municipal y el Partido Popular local han trasladado sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos.

Montañana se incorporó al Partido Popular en 1995 y ejerció como edil del Ayuntamiento de Navajas durante las legislaturas 1995-1999 y 2009-2011. En 2023 regresó a la primera línea de la política municipal como concejala de la oposición, cargo al que renunció el 30 de mayo de 2025 para centrarse en la lucha contra su enfermedad.

Encarna Montañana, con concejales del PP de Navajas. / Mediterráneo

"Una navajera incansable"

El portavoz del PP en Navajas, Nacho Navarro, la ha recordado como «una navajera incansable» y «una digna embajadora del pueblo», siempre empeñada en conseguir lo mejor para el municipio. «Se nos va la energía, la vitalidad y el trabajo de una concejala que nos deja huérfanos», ha señalado.

Navarro ha destacado que Montañana «nunca quería dejar de trabajar por el pueblo» y que, cuando volvió a la política municipal en 2023, lo hizo «con las mismas ganas» que en sus anteriores etapas. «Hoy nos quedamos sin su ilusión y su capacidad de trabajo, sin esa bandera que llevaba a Navajas en el corazón y mostraba su orgullo allá donde fuera», ha manifestado.

Encarna Montañana, en una foto de archivo facilitada por el PP de Navajas. / Mediterráneo

Desde el Partido Popular local también han resaltado su fortaleza durante la enfermedad, así como su cercanía, generosidad, lealtad y vocación de servicio. La formación ha subrayado que su entrega a Navajas deja «una huella imborrable» y que su ejemplo permanecerá en la memoria de quienes compartieron con ella años de trabajo y compromiso público.

«La seguiremos llevando con nosotros, porque es una luz que se ha ido pero que no se apaga», ha concluido el portavoz popular.

El Ayuntamiento de Navajas ha expresado, en nombre de toda la Corporación municipal y de la ciudadanía, sus más sinceras condolencias a la familia de la exconcejala.