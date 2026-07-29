Orpesa elige a Elena Tirado y Ariadna Teixeira como reinas de las fiestas
El municipio ya conoce a las integrantes de las cortes de honor y a los festers que serán proclamados el próximo 26 de septiembre
Orpesa ya conoce a quienes ocuparán el máximo protagonismo en sus próximas fiestas patronales. Elena Tirado Traver ha sido elegida reina de las fiestas, mientras que Ariadna Teixeira Romeu será la reina infantil durante el ejercicio festivo 2026-2027.
La elección tuvo lugar mediante el tradicional sorteo celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde quedaron configuradas también las cortes de honor y el grupo de festers que acompañarán a las nuevas representantes del municipio.
La corte de honor estará integrada por Lara Horcajada Esteller, Keira Tolosa Font, Jennifer López Karle, Nerea Arias, Eva Safont Casañ, Adriana Fabregat Martín y María Santos Castellano.
Junto a ellas participarán los festers Mateo Agustí, Lluís Peris, Arnau Parra, Álex López, Sanu Dialleo, Jaume Fernández y Diego Amador.
La corte infantil contará, además de la reina Ariadna Teixeira, con los festers Erik Martín Martín y Diego Morales Garay.
Presentación el 26 de septiembre
El nombramiento oficial tendrá lugar el 26 de septiembre, durante el acto de presentación que marcará el inicio de las fiestas patronales de Orpesa en honor a la Virgen de la Paciencia.
Las nuevas reinas, cortes de honor y festers asumirán así la representación festiva del municipio durante un año cargado de actos, celebraciones y momentos destacados.
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