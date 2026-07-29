Peñíscola endurece las multas tras recoger 15.000 kilos de basura abandonada en solo un mes

Peñíscola recogió solo durante el mes de junio 15.000 kilos de residuos abandonados en lugares no autorizados, como espacios naturales, zonas exteriores a los contenedores o puntos donde está prohibido depositar basura. Una situación que ha llevado al Ayuntamiento a reforzar la vigilancia y elevar las sanciones contra este tipo de conductas incívicas.

El alcalde, Andrés Martínez, acompañó al personal de la empresa concesionaria durante una de sus rutas diarias para conocer de cerca el trabajo que realizan los equipos de limpieza. «Los trabajadores de la empresa de recogida de residuos sólidos no solo tienen que hacer su trabajo, sino que también deben afrontar la falta de civismo de quienes tiran los residuos donde no corresponde», lamenta.

Martínez advierte de que los 15.000 kilos retirados durante junio corresponden exclusivamente a residuos depositados de manera indebida. «No podemos seguir así», señala el alcalde, quien insistió en la necesidad de contar con la colaboración ciudadana para mantener limpio el municipio.

Durante el verano, los equipos de recogida de residuos sólidos urbanos trabajan en Peñíscola en tres turnos diarios: mañana, tarde y noche. En junio retiraron aproximadamente 50 toneladas de residuos, una cantidad que puede alcanzar las 65 toneladas durante agosto, coincidiendo con el periodo de mayor afluencia turística.

Recogida gratuita de enseres

Para evitar el abandono de muebles y otros residuos voluminosos, el Ayuntamiento dispone de un servicio gratuito de recogida a domicilio. Los usuarios pueden solicitarlo llamando al teléfono 964 481 283, tras lo cual la empresa concesionaria pasa los lunes y miércoles a retirar los objetos que no pueden ser depositados en los contenedores convencionales.

«Disponemos de ecoparque y, además, vamos a incrementar la vigilancia y las sanciones para quienes incumplan las normas», hace hincapié el primer edil.

El pleno municipal ha aprobado elevar las multas por abandonar basura en lugares no permitidos. Las sanciones serán de 750 euros por una primera infracción, 1.500 euros en caso de reincidencia y 3.000 euros a partir de la tercera infracción y en las sucesivas.

Responsabilidad vecinal

El alcalde agradece finalmente el esfuerzo de los trabajadores de la concesionaria, de quienes destacó que «trabajan duro para mantener Peñíscola limpia», aunque recuerda que su labor debe ir acompañada de una actitud responsable por parte de vecinos y visitantes.