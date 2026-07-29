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Les Penyes de la Vall d'Uixó, que empezaban el viernes, se solidarizan con los municipios evacuados: «No es momento de estar de fiesta»

Unanimidad entre los presidentes de las peñas, la Junta Directiva y el Ayuntamiento para suspender los primeros actos y repensar la organización de la próxima semana

Este miércoles por la tarde se han reunido en la Vall los presidentes de las peñas, la junta directiva de la fiesta y el Ayuntamiento.

Este miércoles por la tarde se han reunido en la Vall los presidentes de las peñas, la junta directiva de la fiesta y el Ayuntamiento. / MÒNICA MIRA

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Mònica Mira

La Vall d'Uixó

«No es el momento de pensar en fiestas». Ese es el mensaje con el que se resume la reunión que se ha mantenido este miércoles por la tarde en la Vall d'Uixó entre el Ayuntamiento y les Penyes en Festes. Unas celebraciones que comenzaban este viernes y que tenían programado el sábado el Chupinazo con el que se inauguran oficialmente.

Reunidos en el salón de actos de la biblioteca municipal la alcaldesa, Tania Baños; el concejal de Fiestas; Ximo Zorrilla; la junta directiva de les Penyes, con su presidente al frente, Héctor Bermúdez, y los presidentes del medio centenar de peñas que forman la asociación, la decisión ha sido unánime. «Mientras haya municipios evacuados por el incendio, nosotros no podemos preocuparnos por otra cosa que no sea que vuelvan pronto a casa», indica Zorrilla.

Se suspenden todos los actos del viernes y sábado

Aunque quedan cuestiones por estudiar, la decisión principal es que se suspenden todos los actos previstos para el viernes y el sábado. La idea inicial, aunque «todo dependerá de la evolución del incendio», sería empezar las fiestas el domingo a mediodía, lo que también deja entre interrogantes la celebración del encierro de cerriles con el que se iba a abrir la programación taurina.

Ximo Zorrilla indica que se han emplazado a ir estudiando la reorganización de la semana, pero se ha acordado que «lo más importante es ser solidarios con los vecinos de los pueblos evacuados». En especial, remarca, teniendo en cuenta que la Vall sabe muy bien lo que significa tener el fuego encima, al ser en esta ciudad en la que se inició. Hasta el lunes, cabe recordar, hubo vecinos desalojados en todos los barrios por encima de la carretera de Segorbe.

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El concejal de Fiestas explica que no es un problema de falta de medios porque los disponibles estén centrados en la emergencia. «En materia de seguridad les Penyes estarían cubiertas, pero no se trata de eso, sino de ser solidarios». En los próximos días, irá actualizándose la información.

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