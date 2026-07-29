Los vecinos de la Serratella de Burriana recuperan el bar del polifuncional

La Serratella recuperará en los próximos días uno de sus principales espacios de encuentro. El Ayuntamiento de Burriana ha adjudicado de forma provisional la gestión del bar del edificio polifuncional, una medida que permitirá reabrir el establecimiento tras varias semanas sin servicio mientras el consistorio tramita la concesión definitiva.

La concejala de Control de Contratas, Suni Fandos, ha explicado que, tras la renuncia de la anterior empresa concesionaria, "nuestro objetivo prioritario ha sido reaccionar con la máxima celeridad para reabrir la cafetería en el menor tiempo posible en plena temporada de verano".

La interrupción de la actividad motivó críticas por parte del PSPV-PSOE local, que lamentaron que el Ayuntamiento no hubiera sido capaz de sacar el nuevo pliego de condiciones ni de ofrecer los incentivos necesarios para mantener este espacio al servicio de la ciudadanía.

La Asociación de Vecinos de la Serratella ha explicado que el Ayuntamiento había planteado a la anterior adjudicataria mantener la explotación del bar hasta el mes de septiembre para evitar el cierre mientras se resolvía la nueva adjudicación. Finalmente, la concesionaria rechazó esa posibilidad por discrepancias con el consistorio, una decisión que, según la entidad vecinal, "estaba en su derecho" de adoptar.

Otra foto de la fachada del local. / Mediterráneo

Inminente reapertura

Desde la asociación celebran ahora la inminente reapertura del establecimiento. "Lo más importante es que ya tenemos servicio", destacan, al recordar que el bar del polifuncional constituye un punto de encuentro para los vecinos durante todo el año y, especialmente, en verano, cuando aumenta considerablemente la población de esta zona del litoral. La entidad también ha querido agradecer el esfuerzo realizado por la concejala responsable para encontrar una solución en el menor tiempo posible.

La adjudicación se ha realizado mediante un contrato temporal con una duración inicial de seis meses o, en cualquier caso, hasta que concluya la tramitación de la concesión definitiva, con un límite máximo de un año.

Durante este periodo, la adjudicataria asumirá la explotación del bar, la terraza exterior y la sala multiusos del edificio polifuncional. Además, será responsable de la apertura y cierre de las instalaciones deportivas municipales y de la zona de juegos infantiles, así como de la limpieza ordinaria y el mantenimiento de los espacios vinculados al servicio.

El contrato establece que la gestión se desarrollará sin contraprestación económica por parte del Ayuntamiento, por lo que la adjudicataria obtendrá sus ingresos exclusivamente de la explotación del establecimiento.

Por su parte, el consistorio continuará asumiendo los gastos correspondientes a los suministros de agua y electricidad, el mantenimiento de las instalaciones térmicas y de los sistemas de protección contra incendios, además del resto de actuaciones de conservación estructural del edificio.