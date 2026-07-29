Los versos de Encarna Llorens se incorporan al Recorrido Poético de Oropesa

El Ayuntamiento de Orpesa ha rendido homenaje este martes a la vecina Encarna Llorens Claret por su contribución a la cultura local, con la instalación de una placa conmemorativa en la calle Ramón y Cajal. El acto se ha celebrado en el marco del tradicional Recorrido Poético, una de las actividades culturales más representativas del verano en el municipio.

La placa incorpora unos versos escritos por la propia Encarna Llorens, que desde ahora pasarán a formar parte del patrimonio cultural y literario de Orpesa. De esta manera, vecinos y visitantes podrán descubrir su obra mientras recorren las calles del casco urbano.

Con esta nueva incorporación, el Recorrido Poético continúa ampliando su legado, poniendo en valor la creación literaria vinculada al municipio y acercando la poesía al espacio público mediante un itinerario que cada año despierta el interés de residentes y visitantes.

El acto reunió a representantes municipales, entre ellos la vicealcaldesa, Araceli de Moya, y el concejal de Cultura, Juan García, además de familiares, amigos y participantes del recorrido, que han acompañado el descubrimiento de la placa en un ambiente cargado de emoción y reconocimiento hacia la trayectoria de la autora.

Grupo local L'Antina

El homenaje también contó con la participación del grupo vocal local L’Antina, del que Encarna Llorens Claret ha formado parte durante muchos años. Sus integrantes se han sumado al reconocimiento con la interpretación de varias piezas musicales, entre ellas una composición basada en un poema de la homenajeada.

Este momento sirvió para poner en valor su legado artístico y el cariño que continúa despertando entre quienes compartieron con ella su pasión por la música y la cultura.

«Con iniciativas como esta seguimos demostrando que la cultura es una herramienta para unir a las personas, preservar nuestras raíces y dar vida a los espacios históricos de Orpesa» Juan García — Concejal de Cultura de Orpesa

La iniciativa forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Orpesa con la promoción de la cultura y la conservación de la memoria colectiva, mediante el reconocimiento de las personas que han contribuido a enriquecer el patrimonio local.

Cabe recordar que el Recorrido Poético se celebra las noches de los martes de julio y agosto desde hace más de 20 años.

Cultura para unir personas

El concejal García destacó que «con iniciativas como esta seguimos demostrando que la cultura es una herramienta para unir a las personas, preservar nuestras raíces y dar vida a los espacios históricos de Orpesa».

«Nuestro casco antiguo ha vuelto a convertirse en un escenario donde la poesía, la memoria y la convivencia caminaron de la mano», añadió.

Por su parte, el alcalde, Rafael Albert, felicitó a Encarna Llorens y subrayó su compromiso continuado con la cultura y las tradiciones locales.

«Esta placa es un merecido reconocimiento a su dedicación y a su contribución para mantener viva nuestra cultura. Personas como tú hacen grande a un pueblo, porque dejan una huella que permanece y pasa de generación en generación», afirmó.