La Vilavella decide mantener las fiestas previstas para este fin de semana: «El toro está en los toriles desde el sábado»

El debate era complejo y como tal lo han abordado el Ayuntamiento de la Vilavella y la comisión de Sants de la Pedra. El sábado pasado, el día que comenzó el incendio y evacuaron el municipio, empezaban las fiestas del barrio, que finalizaban el próximo domingo. Una vez los vecinos han podido volver a casa, la pregunta sobre la mesa era: «¿Y ahora qué hacemos?».

La respuesta se ha consensuado en una reunión en la que se han tenido en cuenta todas las circunstancias, la principal, que el toro cerril que iba a ser exhibido el día 25 ya estaba en los toriles, de hecho, allí sigue.

Cuenta José María, el presidente de la comisión, que el mismo sábado, «sobre la una del mediodía lo descargamos en los toriles; a las dos nos llegó el ES Alert diciéndonos que nos confináramos y a las cuatro nos evacuaron», y el animal se quedó allí, inevitablemente.

Durante los cuatro días en los que el municipio estuvo vacío, a excepción de las autoridades municipales, la Policía Local y los efectivos de emergencias, no estuvo descuidado. «Se da el caso que un concejal es miembro de la comisión, y como ellos se habían quedado en el pueblo, se encargaba de ir a asegurarse de que estuviera bien y no le faltara el agua», explica José María.

Con el fuego en los toriles

El domingo, «acompañada por la Guardia Civil, otra persona pudo entrar a llevarle pienso para que pudiera comer». Y el resto del tiempo «ha estado bien, no ha comido y bebido con normalidad».

Aunque la preocupación les acompañó durante los momentos álgidos de la entrada del fuego al municipio, porque las llamas se quedaron al otro lado de la pared del toril. «En realidad, el toro podía alejarse unos ocho metros», indica y no llegó a quemarse nada dentro de las instalaciones, aunque estuvo muy cerca.

Superado ese trance, y tras el regreso a casa, resultaba inevitable plantearse qué era lo mejor «y la verdad es que hay quien opinaba que no tenía que hacerse y quien consideraba que sí». Al valorarlo, por la presencia del cerril en el municipio y el resto de toros adquiridos con los permisos concedidos, la decisión final ha sido hacer fiestas, pero en un formato muy reducido.

Tres toros, misa y procesión

Este viernes por la tarde se exhibirá el toro que estaba previsto para ese día y por la noche habrá una cena de pa i porta como reemplazo de la de tombet programada, «porque no da tiempo a organizarla». El sábado exhibirán dos toros, el que se iba a soltar ese día y el que está en los toriles. Y el domingo, celebrarán la misa y la procesión. «El resto de actos no los haremos», concluye.

De esta forma, se da una salida al inconveniente que generaba que los toros ya estuvieran comprometidos y las autorizaciones concedidas, defienden, y además, como también se ha planteado en la reunión con el Ayuntamiento, «se le da un pequeño respiro a la gente», después de lo que ha supuesto verse obligados a salir de sus casas a la carrera y permanecer fuera de ellas cuatro días sin saber hasta qué punto había afectado el fuego a la localidad.