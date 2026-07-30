El Arenal Sound 2026 arranca con ratificación de seguridad y control del aire tras el incendio de la Vall d’Uixó

El Ayuntamiento de Burriana ha celebrado este jueves una Junta Local de Seguridad extraordinaria para revisar y ratificar el dispositivo de seguridad y emergencias del Arenal Sound 2026, horas antes del comienzo oficial del festival.

La convocatoria se ha producido ante las circunstancias sobrevenidas en la provincia de Castellón por el incendio declarado en la Vall d’Uixó. Durante la reunión, las administraciones, los cuerpos de seguridad, los servicios de emergencias y la organización del evento han confirmado la viabilidad del operativo aprobado inicialmente el pasado 21 de julio.

Según ha informado el consistorio, todos los efectivos previstos se encuentran disponibles y coordinados para garantizar el desarrollo del festival en la capital de la Plana Baixa.

Cerca de 1.500 servicios de seguridad y emergencias

El dispositivo especial del Arenal Sound 2026 permanecerá activo hasta el lunes 3 de agosto a las 16:00 horas y contempla alrededor de 1.500 servicios prestados por los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias.

La Policía Local de Burriana asumirá cerca de 390 servicios relacionados con la regulación del tráfico, la llegada de autobuses, el control del espacio público y la inspección del plan de autoprotección del festival.

Burriana ratifica en una Junta Local de Seguridad extraordinaria el dispositivo del Arenal Sound 2026. / MEDITERRÁNEO

Por su parte, la Guardia Civil desplegará cerca de 1.000 servicios, con la participación de unidades especiales y controles en el espacio aéreo, marítimo y viario. Como novedad, el operativo contará por primera vez con un grupo de caballería.

El dispositivo también incluye retenes fijos e itinerantes del Consorcio Provincial de Bomberos, servicios de socorrismo y Puntos Violeta dentro del recinto. Además, la organización del festival ha contratado dos camiones autobomba cisterna con una capacidad conjunta de 18.000 litros para reforzar los medios previstos.

Un Puesto de Mando Preventivo coordinará las incidencias

El Puesto de Mando Preventivo quedó constituido formalmente durante la tarde del miércoles en la zona del festival. Este órgano realizará un seguimiento diario del evento y permitirá coordinar de manera inmediata la respuesta ante cualquier incidencia.

El puesto está presidido por el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, y cuenta con la participación de los concejales Mario Trullen e Isabel Monfort; el intendente de la Policía Local, Raúl Amat; y la técnica de Emergencias y Protección Civil, Montserrat Rodríguez.

Vigilancia continua de la calidad del aire

El Ayuntamiento de Burriana también mantiene un seguimiento permanente de la calidad del aire debido al incendio activo en la Vall d’Uixó.

Las seis estaciones de medición y control instaladas en el término municipal monitorizan la situación de forma continua. De acuerdo con los últimos registros comunicados por el consistorio, los parámetros detectados no representan actualmente un riesgo para la salud de la población.

Coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad

En la Junta Local de Seguridad extraordinaria han participado el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí; la subdelegada del Gobierno, Antonia García; el director general de Seguridad Pública de la Generalitat Valenciana, Enrich Vanacloig; y la directora territorial de Sanidad en Castellón, Eva Suárez.

También han asistido los concejales Mario Trullen e Isabel Monfort; el teniente coronel de la Guardia Civil, José Manuel Guerrero; mandos de la Policía Local de Burriana, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Autonómica y el Consorcio Provincial de Bomberos, así como representantes de la organización del Arenal Sound.

Durante la reunión, todos los organismos implicados han ratificado que el dispositivo conserva la capacidad y los recursos previstos inicialmente.

«El operativo está preparado para garantizar la tranquilidad»

El alcalde de Burriana y responsable del área de Seguridad Ciudadana, Jorge Monferrer Daudí, ha señalado que la reunión extraordinaria ha permitido «ratificar la capacidad y la disponibilidad de todos los servicios de emergencia», con el objetivo de asegurar la tranquilidad y el normal desarrollo del festival.

Monferrer también ha destacado el esfuerzo de coordinación realizado por los mandos y agentes participantes, cuya labor, ha afirmado, facilita cada año la convivencia entre los miles de jóvenes que acuden al Arenal Sound y los vecinos de Burriana.