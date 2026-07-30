El único recinto completamente amurallado de la Comunitat Valenciana recibe un impulso para su gran fiesta medieval
El Ayuntamiento de Nules destina la ayuda provincial a la difusión y organización de la consolidada Feria Medieval de Mascarell
El Ayuntamiento de Nules ha recibido una subvención de 6.400,90 euros destinada a la promoción y organización de la Feria Medieval de Mascarell, uno de los principales acontecimientos turísticos y culturales del municipio.
La ayuda ha sido concedida por el Patronato Provincial de Turismo de Castellón dentro de su programa de apoyo a la organización de fiestas declaradas de interés turístico.
La Feria Medieval de Mascarell se celebra tradicionalmente durante el primer fin de semana de noviembre y reúne cada año a miles de visitantes atraídos por su ambientación histórica, su oferta artesanal y su programación de espectáculos y actividades para todos los públicos.
Un impulso para la promoción turística de Mascarell
El concejal de Turismo de Nules, Guillermo Latorre, destaca la importancia de esta aportación económica para continuar reforzando el alcance del evento. «Esta feria está consolidada y es un gran atractivo turístico tanto para nuestros vecinos como para los visitantes. Año tras año trabajamos para dinamizarla y hacerla todavía más atractiva para todo tipo de público, al mismo tiempo que promocionamos Mascarell como reclamo turístico», señala.
Latorre ha añadido que la subvención de la Diputación Provincial de Castellón contribuirá tanto a la organización de la feria como a su difusión en el conjunto del territorio valenciano.
El objetivo municipal es seguir consolidando la cita dentro del calendario turístico de la provincia y aprovechar su celebración para dar a conocer el patrimonio histórico y cultural de Mascarell.
Espectáculos, artesanía y recreaciones medievales
Durante los días de celebración, Mascarell transforma sus calles para recrear la época medieval. El recinto acoge espectáculos, exhibiciones, actividades familiares y puestos de productos artesanales, además de diferentes propuestas de animación.
La singularidad del entorno es uno de los principales atractivos de la feria. Sus murallas y calles permiten crear una ambientación histórica que convierte la visita en una experiencia cultural y turística.
El evento está pensado para públicos de todas las edades y combina divulgación histórica, ocio, comercio y promoción del patrimonio local.
Una fiesta reconocida por la Generalitat Valenciana
La Feria Medieval de Mascarell fue declarada en 2022 Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana, una distinción que reconoce su relevancia, su capacidad de atracción de visitantes y su contribución a la promoción turística del territorio.
Además, Mascarell cuenta desde 1996 con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) y destaca por ser el único núcleo urbano completamente amurallado de la Comunitat Valenciana.
Estas características convierten a la localidad en un enclave patrimonial singular y refuerzan el papel de su Feria Medieval como escaparate turístico de Nules y de la provincia de Castellón.
- Herido con tres cornadas en el toro de Artesa y antes de evacuar la pedanía de Onda por el incendio
- Fallece de forma repentina Luis López, ganadero de toros bravos y vecino de Geldo
- Un pueblo de Castellón vuelve tres siglos atrás en el tiempo para revivir su independencia
- Un 'sí' para la historia: la emotiva pedida de mano durante el desembarco de Moncofa
- El corneado el sábado en Artesa, pedanía de Onda, está en la UCI con pronóstico reservado
- Cierra una playa de Castellón en plena ola de calor
- ¿Buscas un piso barato? Un pueblo de Castellón ofrece alquileres por menos de 300 euros al mes
- Escapada secreta en Castellón: pueblos poco conocidos y con encanto para descubrir este verano