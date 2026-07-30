El único recinto completamente amurallado de la Comunitat Valenciana recibe un impulso para su gran fiesta medieval

El Ayuntamiento de Nules ha recibido una subvención de 6.400,90 euros destinada a la promoción y organización de la Feria Medieval de Mascarell, uno de los principales acontecimientos turísticos y culturales del municipio.

La ayuda ha sido concedida por el Patronato Provincial de Turismo de Castellón dentro de su programa de apoyo a la organización de fiestas declaradas de interés turístico.

La Feria Medieval de Mascarell se celebra tradicionalmente durante el primer fin de semana de noviembre y reúne cada año a miles de visitantes atraídos por su ambientación histórica, su oferta artesanal y su programación de espectáculos y actividades para todos los públicos.

La Feria Medieval de Mascarell fue declarada en 2022 Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana. / MEDITERRÁNEO

Un impulso para la promoción turística de Mascarell

El concejal de Turismo de Nules, Guillermo Latorre, destaca la importancia de esta aportación económica para continuar reforzando el alcance del evento. «Esta feria está consolidada y es un gran atractivo turístico tanto para nuestros vecinos como para los visitantes. Año tras año trabajamos para dinamizarla y hacerla todavía más atractiva para todo tipo de público, al mismo tiempo que promocionamos Mascarell como reclamo turístico», señala.

Latorre ha añadido que la subvención de la Diputación Provincial de Castellón contribuirá tanto a la organización de la feria como a su difusión en el conjunto del territorio valenciano.

El objetivo municipal es seguir consolidando la cita dentro del calendario turístico de la provincia y aprovechar su celebración para dar a conocer el patrimonio histórico y cultural de Mascarell.

El primer fin de semana de noviembre Mascarell se engalana para recrear la época medieval. / MEDITERRÁNEO

Espectáculos, artesanía y recreaciones medievales

Durante los días de celebración, Mascarell transforma sus calles para recrear la época medieval. El recinto acoge espectáculos, exhibiciones, actividades familiares y puestos de productos artesanales, además de diferentes propuestas de animación.

La singularidad del entorno es uno de los principales atractivos de la feria. Sus murallas y calles permiten crear una ambientación histórica que convierte la visita en una experiencia cultural y turística.

El evento está pensado para públicos de todas las edades y combina divulgación histórica, ocio, comercio y promoción del patrimonio local.

Una fiesta reconocida por la Generalitat Valenciana

La Feria Medieval de Mascarell fue declarada en 2022 Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana, una distinción que reconoce su relevancia, su capacidad de atracción de visitantes y su contribución a la promoción turística del territorio.

Además, Mascarell cuenta desde 1996 con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) y destaca por ser el único núcleo urbano completamente amurallado de la Comunitat Valenciana.

Estas características convierten a la localidad en un enclave patrimonial singular y refuerzan el papel de su Feria Medieval como escaparate turístico de Nules y de la provincia de Castellón.