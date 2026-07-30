Burriana da trabajo a 48 vecinos para renovar caminos y espacios públicos

El Ayuntamiento de Burriana ha puesto en marcha una nueva campaña de actuaciones de mejora en distintos puntos del término municipal a través del programa del paro agrario. La iniciativa, que se desarrollará durante el próximo mes y medio, permitirá contratar a 48 personas desempleadas para ejecutar trabajos en caminos rurales, espacios patrimoniales, vías ciclopeatonales y edificios municipales.

Las actuaciones se distribuyen en cuatro brigadas que trabajarán de forma simultánea en diferentes zonas del municipio. Dos de los equipos se centran en la red de caminos rurales, donde realizan labores de desbroce de márgenes, limpieza de cunetas y reparación de baches con el objetivo de mejorar la seguridad y la accesibilidad de los viales agrícolas.

Los trabajos se desarrollan en una amplia red de caminos del término municipal, entre ellos La Cossa, Santa Pau, Cantera Vora Riu, Serra, La Pedrera, Caminàs, Llombai, Ratlla de Nules, Xamussa, Grandona o Ecce Homo, además de los caminos de servicio de la CV-18 y los márgenes del río Anna.

Mejora de entornos patrimoniales

Otra de las brigadas está destinada al acondicionamiento de espacios de interés patrimonial y de uso ciudadano. En este apartado se incluyen actuaciones en los entornos de la Torre Carabona y San Gregori, los Huertos de Ocio del parque de Calatrava y los paseos ciclopeatonales del Camí del Grau, la carretera del Puerto y la avenida Cañada Blanch.

Una de las brigadas actúa en la medianera del polideportivo La Bosca, donde se están llevando a cabo labores de acondicionamiento y pintura. / MEDITERRÁNEO

El programa se completa con un equipo especializado que desarrolla trabajos de saneamiento de superficies, impermeabilización y pintura en distintas instalaciones municipales, como el cementerio municipal, los Huertos de Ocio, el murete del paseo marítimo y la medianera del polideportivo La Bosca.

La concejala de Políticas Activas de Empleo, Suni Fandos, ha destacado que esta iniciativa permite "ofrecer una oportunidad laboral a casi medio centenar de vecinos del sector agrícola durante estos meses de menor actividad en el campo".

Asimismo, ha subrayado que los trabajos contribuyen a "dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades de acondicionamiento de nuestros caminos rurales, paseos y espacios municipales gracias al esfuerzo y dedicación diaria de estos trabajadores".