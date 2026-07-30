Cambio de planes en la Vilavella: Las tres fiestas locales acuerdan con el Ayuntamiento que no habrá actos ni toros mientras haya incendio

Entre finales de julio y agosto, en la Vilavella se celebran tres fiestas de barrio de manera consecutiva. Las primeras son las de Sants de la Pedra, le siguen las de Sant Roc y acaban con las de Sant Xotxim. La proximidad de todas ellas con el momento actual y el drama que ha vivido la población ha llevado a las tres comisiones a sentarse a la misma mesa para llegar a una decisión consensuada respecto a su celebración.

Este encuentro se produce después de que las de Sants de la Pedra, con uno de los toros que tenían programados en sus toriles del municipio y los otros dos en el cebadero, hubieran anunciado su intención de exhibirlos entre el viernes y el sábado. Un acuerdo que con el paso de las horas han ido repensando y que ha motivado el encuentro entre las tres comisiones y el Ayuntamiento para tomar una determinación conjunta y unánime.

De esa reunión ha salido un mensaje conjunto claro: «La situación por la que hemos pasado en nuestro pueblo ha sido extraordinaria y por ello es muy difícil de explicar todo lo que sentimos al ver la montaña así».

En referencia a los principales afectados por la urgencia en la toma de decisiones, desde la comisión de Sants de la Pedra defienden que «no estamos exentos de esos sentimientos». De hecho, las últimas horas han sido complejas, porque se debatían entre lo que les convenía hacer —por cuestiones prácticas, de permisos y guías de movimiento de los animales—, y lo que realmente querían. Al final, ha imperado lo segundo.

El resumen de lo consensuado por las tres comisiones y el Ayuntamiento es que no habrá actos festivos mientras haya incendio, en ninguno de los tres casos.

Defienden que «las comisiones nos debemos a nuestros vecinos y vecinas, trabajamos para brindarles unas fiestas que nos permitan disfrutar, juntarnos y compartir momentos de diversión, y durante estos días, que están siendo muy duros para todas y todos, el ánimo no es el más idóneo para celebraciones».

Las tres comisiones, agradecen el Ayuntamiento «su apoyo en la toma de esta decisión» y coinciden en destacar «el compromiso y la solidaridad del resto de fiestas». Insisten en que «ha sido una decisión muy consensuada y complicada de tomar, pero teniendo en cuenta las condiciones actuales, cremos que es la mejor».

El problema más inmediato se le plantea, en cualquier caso, a la de Sants de la Pedra, dado que como ya se ha comentado, tienen al toro que iban a exhibir el sábado pasado en los toriles. Legalmente, no pueden trasladarlo de nuevo al cebadero. Con la normativa en la mano, al tratarse de un toro cerril, o se exhibe o se sacrifica. Para que no sea así, les haría falta una nueva guía de desplazamiento, con carácter excepcional, que debería autorizar la Conselleria. Van a realizar ese trámite y confían en que la administración autonómica será sensible con esta problemática sobrevenida por las circunstancias.

Para los otros dos toros adquiridos y que ya estaban en el cebadero, lo único que habrá que hacer será modificar los permisos ya concedidos cambiándolos de fecha y mantener a los animales hasta octubre.

En cuanto a las comisiones de Sant Roc y Sant Xotxim, lo que harán, en el caso de que la extinción del incendio se alargara en el tiempo, sería aplazar los actos que sea posible y suspender los que no, decisiones que se tomarán conforme se desarrollen los acontecimientos.

Se suman así a lo que ya han hecho otros municipios como la Vall d'Uixó, que también aplaza el inicio de les Penyes en Festes, o Peñíscola, que ha acordado suspender su espectáculo piromusical.