¿Cuáles son los cambios de les Penyes en la Vall? Sin Chupinazo y el encierro de toros se aplaza a otro día

Tras el anuncio de la suspensión de los actos de los dos primeros días de les Penyes en Festes, la agrupación y el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó han dado a conocer los cambios que afectarán a unas celebraciones que como ha destacado el concejal Ximo Zorrilla, «se aplaza» y no se suspende en su totalidad por una razón fundamental: apoyar al sector hostelero local, que tiene en esta semana una de las más importantes del año desde el punto de visto económico, y agradecer así «el esfuerzo que han realizado estos días».

El presidente de les Penyes, Héctor Bermúdez, antes de anunciar las modificaciones y suspensiones que afectarán a su programación ha destacado que «tanto las peñas como la junta directiva siempre hemos defendido que nuestra fiestas no son solo de los peñistas, son de toda la ciudad, y al producirse el incendio, antes que peñistas somos de la Vall y lo primero es lo primero».

En cuanto se planteó cómo reaccionar ante la envergadura de la catástrofe, las primeras decisiones fueron claras: los actos de viernes y sábado quedaban suspendidos. Les Penyes no tendrán este año Chupinazo, pero sí «un acto simbólico en la plaza de la Paz» que se ha programado para el domingo al mediodía y cuyas características se definirán los próximos días.

También se trasladan al domingo las inauguraciones del espacio gastronómico y el escenario de la explanada de las carpas. Y la actuación musical que estaba prevista para este sábado del grupo local Pistolitas de agua, se ha reprogramado para el lunes de 20.00 a 22.00 horas, antes de la actuación del DJ Paco Moliner.

El encierro no se pierde

Las actuaciones musicales del espacio gastronómico y la orquesta incluidas entre los actos del primer sábado «no podemos reubicarlas», pero el reconocido DJ Ballesteros sí que podrá visitar la Vall, será la noche del primer domingo y compartirá cartel con José López.

El encierro de cerriles con toros de Espartaco que habría la programación taurina el día 2 de agosto pasará al sábado 8, un cambio que según Bermúdez, hay que agradecer al ganadero Luis Alcón «que ha sufrido directamente las consecuencias del incendio» y a la empresa Lopsacons, que patrocina el evento por su 20 aniversario, y que han facilitado que sea posible. Ese mismo día, se exhibirán tres de los toros del encierro a las 8.00 horas y otros tres a las 12.00.

Ese apartado de la programación sufre otras modificaciones, de manera inevitable, como las que afectan a la Nit Taurina, con la intervención de Hermanos Cali y Vicente Benavent, mientras que Alberto Garrido «que tenía que intervenir el segundo sábado por la mañana, lo hará el domingo».

Les Penyes no quieren que se pierda el chupinazo infantil, por lo que proponen celebrarlo antes de la primera trashumancia prevista para el jueves 6 de agosto. «Tendremos un matinal muy variado», indica Bermúdez, con ese chupinazo infantil en versión reducida, la trashumancia y, a continuación, el encierro de Hermanos Colomer.

Reconocimiento a la hostelería

Ximo Zorrilla, concejal de Fiestas, ha incidido en el agradecimiento del Ayuntamiento a la junta directiva y los presidentes de las peñas, «por haber entendido a la perfección la situación por la que están pasando nuestra ciudad y los pueblos que nos rodean».

Explica que se decidió que las fiestas debían aplazarse «y continuar en el momento que se pudiera, porque también debemos cuidar a la gente que nos cuida a nosotros». De esta manera, ha hecho referencia al sector hostelero local, que durante los días de la emergencia «se ha volcado con bomberos, Guardia Civil, Policía Local y toda la gente del PMA, donde han dado desinteresadamente comidas, cenas, cafés..., y hay que agradecer todo ese trabajo».

Zorrilla remarca que la semana de les Penyes, desde un punto de vista económico, es de las más importantes del año para la hostelería y «queríamos facilitar esa recuperación económica, después de unos días tan duros».

Por último, ha advertido que la programación puede sufrir más modificaciones, por lo que recomienda a la ciudadanía estar atenta a los canales oficiales de información de les Penyes en Festes y del Ayuntamiento.