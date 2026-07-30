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La desesperada llamada de auxilio de una familia de La Vilavella que ha perdido el trabajo de tres generaciones: "Verlo todo a pique rompe el alma"

Sin maquinaria, sin riego y con las instalaciones reducidas a cenizas por el incendio, desde el vivero imploran el apoyo de las instituciones para renacer

Vídeo: El propietario de unos viveros de La Vilavella comprueba los daños junto a la montaña de Santa Bárbara

Vídeo: El propietario de unos viveros de La Vilavella comprueba los daños junto a la montaña de Santa Bárbara

EFE

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EFE

Los propietarios de un vivero de Vilavella arrasado por las llamas del incendio forestal en la Vall d'Uixó han pedido a las administraciones "un poquito de ayuda" para poder volver a empezar. Uno de los propietarios de Viveros EsVi, Daniel Esteve, ha explicado a EFE TV que el día en que regresó, tras el desalojo, se quedó desolado por "ver todo quemado, todo a pique", y ha añadido que su primera impresion fue "aquí no hay nada que hacer".

El propietario de unos viveros de La Vilavella comprueba los daños junto a la montaña de Santa Bárbara

El propietario de unos viveros de La Vilavella comprueba los daños junto a la montaña de Santa Bárbara

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El dueño de unos viveros situados en la montaña de Santa Bárbara, en La Vilavella, ha acudido este jueves a la zona mientras el incendio de la Vall d’Uixó continúa activo. El fuego ha quemado unas 9.300 hectáreas y presenta un perímetro de 84 kilómetros, con catorce municipios, tres urbanizaciones de Betxí y una pedanía de Onda todavía evacuados. / Manuel Bruque / EFE

"Pero hay mucha gente buena por ahí y creo que nos podrán dar soluciones para poder llegar a trabajar, que es lo que los agricultores queremos: Trabajar y un poquito de ayuda, si puede ser", ha explicado. Esteve no quiere que "por un fuego" haya que dejarlo todo y marcharse a casa "cuando mis padres han estado aquí trabajando y mis hijos nos ayudan cuando pueden". Este pequeño empresario ha asegurado que esa tradición familiar les "da la fuerza para seguir adelante, pero si puede ser con ayuda", ha recalcado, "nos vendría muy bien".

Ha recordado que el día del incendio trataron de hacer frente al frente de fuego con unas mangueras echando mano del agua de una balsa que tienen y ha continuado que la Guardia Civil les obligó al desalojo. "Seguir habría sido fatal", ha comentado, "no estaríamos aquí porque con una 'manguerita' a ver qué puedes hacer" frente a un incendio de estas dimensiones.

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Su hermano y copropietario, Manuel Esteve, ha compartido el estado de ánimo de tristeza por la tragedia y ha puesto de manifiesto que lleva trabajando en el vivero desde los 14 años, cuando ahora ha cumplido 63. "Lo montó mi padre y mi madre, y ahora seguimos nosotros", ha señalado antes de reiterar la "frustración" que siente toda la familia "porque lo hemos perdido todo" ya que tanto las infraestructuras como las bandejas de los semilleros, la instalación de riego y la maquinaria para sulfatar han quedado calcinados.

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