Dimite el concejal de Agricultura de Torreblanca por "motivos personales" y "hartazgo" con las trabas burocráticas

Cambios en el equipo de gobierno de Torreblanca. El concejal de Agricultura y Sostenibilidad Ambiental, Joel Antoni (PP), dimite y deja el cargo. Su renuncia se hará efectiva en el pleno convocado este jueves.

El edil explica que ha tomado esta decisión por "un cúmulo de cosas", pero sobre todo por "temas personales" y por el "hartazgo y el tedio" que siente con los plazos y trabas de la burocracia.

Por un lado, Antoni cuenta que una parte importante de su salida se debe a "motivos de salud" derivados del "estrés". "Un puesto así requiere dar el 100% de ti y, si no puedo darlo, que es lo que me gustaría, doy a un paso al lado y me voy. Estoy saturado y no puedo llegar a todo, así que no voy a quedarme para ocupar una silla, no estoy para eso", argumenta.

Otro factor importante que ha influido es la "frustración" que siente con la gestión de otros organismos superiores respecto al Ayuntamiento. Como concejal de Agricultura, tenía varios proyectos en mente, especialmente la reintroducción del pastoreo con vacas en el parque natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, que es el que "más ilusión" le hacía, por lo que lamenta los impedimentos burocráticos que han frenado la consolidación de esa iniciativa.

Antoni se vuelve a desmarcar de las acusaciones vertidas por el PSPV-PSOE y Compromís, ambos en la oposición, sobre su supuesta incompatibilidad laboral. Hay que recordar que tanto el concejal como el propio partido desmintieron categóricamente esas afirmaciones y, en octubre de 2025, informaron de que el edil había renunciado a la dedicación parcial que tenía, percibiendo solamente la retribución correspondiente a la asistencia a pleno; y renunció a comisiones.

Además, tanto la Secretaría como la Intervención municipal negaron que existiera alguna incompatibilidad.