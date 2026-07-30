Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adiós a varios desalojosCarreteras cortadasRobado en un prosítbuloSubasta de una cerámicaNuevo outlet de marcasPasarela sobre el MillarsGafas gratis para ver el eclipse
instagramlinkedin

Lo derivan al Hospital General tras ser atendido en Vinaròs

Un joven acaba en el hospital tras ser cogido por una vaca en las fiestas de Tírig

El Ayuntamiento ha suspendido todos los actos previstos para este jueves ante "la gravedad de la situación"

Fachada del edificio de Urgencias del Hospital General de Castellón.

Fachada del edificio de Urgencias del Hospital General de Castellón. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

David Donaire

Tírig

Un joven ha tenido que ser trasladado al hospital tras sufrir la cogida de una vaca durante una exhibición taurina en las fiestas patronales de Tírig.

Según explica a Mediterráneo el alcalde, Juanjo Carreres, los hechos han ocurrido este jueves por la mañana, cuando la víctima ha recibido un fuerte impacto propinado por una res.

Tal como relata el primer edil, el joven, que trabaja este verano como empleado del Ayuntamiento mediante un contrato de trabajo estival, quería cambiar de una barrera a otra y se ha visto sorprendido por la vaca durante el festejo.

En un primer momento ha sido evacuado al Hospital Comarcal de Vinaròs y, horas después, lo han derivado al Hospital General de Castellón, hasta donde se ha dirigido el propio alcalde para conocer de primera mano su evolución médica.

Ante "la gravedad de la situación", el Ayuntamiento ha anunciado que "de momento" suspende todas las actividades previstas para este jueves.

Noticias relacionadas

Comunicado del Ayuntamiento de Tírig.

Comunicado del Ayuntamiento de Tírig. / Mediterráneo

La localidad afronta estos días la recta final de sus fiestas patronales en honor a San Jaime, que empezaron el pasado 24 de julio y se extienden hasta el domingo 2 de agosto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Herido con tres cornadas en el toro de Artesa y antes de evacuar la pedanía de Onda por el incendio
  2. Fallece de forma repentina Luis López, ganadero de toros bravos y vecino de Geldo
  3. Un pueblo de Castellón vuelve tres siglos atrás en el tiempo para revivir su independencia
  4. Un 'sí' para la historia: la emotiva pedida de mano durante el desembarco de Moncofa
  5. El corneado el sábado en Artesa, pedanía de Onda, está en la UCI con pronóstico reservado
  6. Cierra una playa de Castellón en plena ola de calor
  7. ¿Buscas un piso barato? Un pueblo de Castellón ofrece alquileres por menos de 300 euros al mes
  8. Escapada secreta en Castellón: pueblos poco conocidos y con encanto para descubrir este verano

Un joven acaba en el hospital tras ser cogido por una vaca en las fiestas de Tírig

Un joven acaba en el hospital tras ser cogido por una vaca en las fiestas de Tírig

Vinaròs invierte medio millón de euros en su gran refugio climático: así cambiará la zona de Fora Forat

Vinaròs invierte medio millón de euros en su gran refugio climático: así cambiará la zona de Fora Forat

El Arenal Sound 2026 arranca con ratificación de seguridad y control del aire tras el incendio de la Vall d’Uixó

El Arenal Sound 2026 arranca con ratificación de seguridad y control del aire tras el incendio de la Vall d’Uixó

Música, verbenas y actos taurinos: Alcalà-Alcossebre ya tiene programación oficial para sus fiestas patronales

Música, verbenas y actos taurinos: Alcalà-Alcossebre ya tiene programación oficial para sus fiestas patronales

La desesperada llamada de auxilio de una familia de La Vilavella que ha perdido el trabajo de tres generaciones: "Verlo todo a pique rompe el alma"

La desesperada llamada de auxilio de una familia de La Vilavella que ha perdido el trabajo de tres generaciones: "Verlo todo a pique rompe el alma"

El único recinto completamente amurallado de la Comunitat Valenciana recibe un impulso para su gran fiesta medieval

El único recinto completamente amurallado de la Comunitat Valenciana recibe un impulso para su gran fiesta medieval

Burriana da trabajo a 48 vecinos para renovar caminos y espacios públicos

Burriana da trabajo a 48 vecinos para renovar caminos y espacios públicos

¿Por qué retiran el refugio flotante que ayuda a criar aves en el paraje del Millars?

Tracking Pixel Contents