Un joven acaba en el hospital tras ser cogido por una vaca en las fiestas de Tírig

Un joven ha tenido que ser trasladado al hospital tras sufrir la cogida de una vaca durante una exhibición taurina en las fiestas patronales de Tírig.

Según explica a Mediterráneo el alcalde, Juanjo Carreres, los hechos han ocurrido este jueves por la mañana, cuando la víctima ha recibido un fuerte impacto propinado por una res.

Tal como relata el primer edil, el joven, que trabaja este verano como empleado del Ayuntamiento mediante un contrato de trabajo estival, quería cambiar de una barrera a otra y se ha visto sorprendido por la vaca durante el festejo.

En un primer momento ha sido evacuado al Hospital Comarcal de Vinaròs y, horas después, lo han derivado al Hospital General de Castellón, hasta donde se ha dirigido el propio alcalde para conocer de primera mano su evolución médica.

Ante "la gravedad de la situación", el Ayuntamiento ha anunciado que "de momento" suspende todas las actividades previstas para este jueves.

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Comunicado del Ayuntamiento de Tírig. / Mediterráneo

La localidad afronta estos días la recta final de sus fiestas patronales en honor a San Jaime, que empezaron el pasado 24 de julio y se extienden hasta el domingo 2 de agosto.