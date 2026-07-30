Música, verbenas y actos taurinos: Alcalà-Alcossebre ya tiene programación oficial para sus fiestas patronales

Alcalà-Alcossebre ya cuenta los días para celebrar sus fiestas patronales 2026, dedicadas a San Juan Bautista y al Sagrado Corazón de Jesús. Los festejos tendrán lugar del 21 al 31 de agosto en Alcalà de Xivert y del 2 al 6 de septiembre en Alcossebre, con una extensa programación musical, cultural, taurina y participativa.

El Ayuntamiento ha presentado tanto el programa de actos como el cartel anunciador, diseñado por el valenciano Vicent Ramón. La imagen reúne diferentes elementos del patrimonio cultural y de las señas de identidad gaspatxeras, reinterpretados mediante un lenguaje gráfico contemporáneo.

Un cartel inspirado en la identidad gaspatxera

El cartel de las fiestas patronales de Alcalà-Alcossebre incorpora símbolos reconocibles de la tradición local, como la figura del pregonero, el perfil de la gigante y una representación del senyalet, una campana ubicada en la iglesia parroquial.

El concejal de Promoción Cultural, Fiestas y Tradiciones, Javi García Pitarch, ha explicado que el diseño supone «una abstracción de nuestra cultura» y permite transmitir a las nuevas generaciones las señas de identidad del municipio.

El cartel de las fiestas patronales de Alcalà-Alcossebre diseñado por Vicent Ramón. / MEDITERRÁNEO

Su autor, Vicent Ramón, también ha sido responsable de la imagen de las Fallas de València 2026 y de las Fiestas de la Magdalena 2026, además de participar en numerosas campañas de ámbito nacional.

La Orquesta La Misión, uno de los grandes atractivos

La música tendrá un peso destacado dentro de la programación de las fiestas de Alcalà de Xivert 2026. Uno de los acontecimientos más esperados será la actuación de la Orquesta La Misión, presentada como uno de los espectáculos orquestales de mayor formato técnico de España.

La actuación se celebrará el miércoles 26 de agosto, a las 23.30 horas, en el aparcamiento del Espai d’Oci de Alcalà de Xivert. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de CodeTickets, en el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert y en las Oficinas Municipales de Alcossebre.

La Orquesta La Misión será uno de los grandes atractivos de los festejos patronales. / MEDITERRÁNEO

Otro de los platos fuertes será el concierto de La Otra Oreja, grupo tributo a La Oreja de Van Gogh, previsto para el sábado 29 de agosto en la plaza de la Iglesia. La actuación será de acceso gratuito.

La agenda musical incluirá también un tributo a Nino Bravo, que tendrá lugar el lunes 24 de agosto en el patio del CEIP Lo Campanar. A estas propuestas se sumarán las tradicionales noches de verbena, con orquestas y discomóviles.

Presentación de festeras, Nit de Colles y Vermutà

El programa recupera algunos de los actos más representativos de las fiestas patronales, como la presentación de las quince festeras, el Pregón de Fiestas, el Prime Fest, la Nit del Tombet, la Nit de Colles y la Vermutà.

Estas citas combinarán tradición, convivencia y participación ciudadana, con actividades destinadas a públicos de distintas edades y con propuestas repartidas por diferentes espacios del municipio.

La Setmana Taurina Gaspatxera refuerza su programación

Los festejos taurinos volverán a tener un peso específico dentro de la programación. La VII Setmana Taurina Gaspatxera incluirá los tradicionales Bous per la Vila y sus salidas, además de diferentes exhibiciones y concursos.

Entre los acontecimientos programados destacan el VII Concurso Nacional de Emboladores Vila d’Alcalà, el VIII Encierro Campero, la Transhumancia Urbana y un encierro formado por seis toros.

Participación de asociaciones culturales y deportivas

Javi García Pitarch ha destacado la implicación de las asociaciones locales, tanto culturales como deportivas, en la elaboración del programa. «Tenemos una programación pensada para cubrir los gustos de todo tipo de población y para que estas fiestas sean muy participativas», ha señalado el concejal.

Con música, tradiciones, actividades populares y festejos taurinos, las fiestas patronales de Alcalà-Alcossebre 2026 se preparan para llenar las calles de ambos núcleos de celebración, convivencia e identidad local.