Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Quinto día de incendioTercer incendio más devastadorCarreteras cortadasSanta BárbaraGafas gratis para ver el eclipse
instagramlinkedin

Instalada en el 2022 para garantizar la accesibilidad

Nules completa la reposición de la pasarela de madera en la playa de les Marines que se llevó la borrasca 'Harry' en enero

Los trabajos los han desarrollado las operarias y los operarios que están formándose en el taller de empleo

Una de las personas que está formándose en el taller de empleo de Nules completa los trabajos de instalación de la pasarela de les Marines.

Una de las personas que está formándose en el taller de empleo de Nules completa los trabajos de instalación de la pasarela de les Marines. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mònica Mira

Nules

En enero de este año, la borrasca Harry provocó múltiples daños en la costa sur de Castellón y entre los municipios afectados estuvo, una vez más, Nules, donde el mar devoró buena parte de sus playas, a excepción del tramo que fue regenerado en el 2024.

Uno de los cuantiosos daños materiales que se produjeron fue la pérdida de la pasarela de madera que el Ayuntamiento instaló en el año 2022 para «garantizar la accesibilidad en la playa de les Marines», como defendió el alcalde, David García, en su momento.

La particularidad de esta instalación es que no está autorizada por Costas, de hecho, existe un litigio relacionado con ella y la negativa del consistorio de retirarla, pese a que desde el Ministerio se exigió que se hiciera. Eso significa que el Ayuntamiento ha tenido que asumir la reposición.

Lo ha hecho con la implicación de los alumnos/trabajadores del taller de empleo. La concejala de Playas, María José Esteban, ha destacado que «ha sido un trabajo costoso, porque no se trataba solo de recuperar la pasarela y restaurarla, la mitad de los listones de madera estaban rotos y otros se los llevó el mar durante el temporal».

Otro de los tramos de la pasarela instalada en la playa de les Marines en Nules.

Otro de los tramos de la pasarela instalada en la playa de les Marines en Nules. / MEDITERRÁNEO

Incide en que desde el taller de empleo «han estado trabajando a tope para poder dar servicio a todos los usuarios cuanto antes y así mantener la movilidad de aquella zona».

Esteban ha querido «agradecer la paciencia de la gente, lo importante es que ya podemos decir que la volvemos a tener colocada».

Noticias relacionadas y más

En su día ya se destacó que la instalación de la pasarela estaba justificada porque en esa zona de la playa era imposible trasladarse en silla de ruedas, con un carrito de bebé o con dificultades de movilidad. El alcalde, David García, defendió en su momento que «el derecho a acceder a una playa es universal y no puede limitarse a que puedas o no puedas desplazarte».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Herido con tres cornadas en el toro de Artesa y antes de evacuar la pedanía de Onda por el incendio
  2. Fallece de forma repentina Luis López, ganadero de toros bravos y vecino de Geldo
  3. Un pueblo de Castellón vuelve tres siglos atrás en el tiempo para revivir su independencia
  4. Un 'sí' para la historia: la emotiva pedida de mano durante el desembarco de Moncofa
  5. El corneado el sábado en Artesa, pedanía de Onda, está en la UCI con pronóstico reservado
  6. Cierra una playa de Castellón en plena ola de calor
  7. ¿Buscas un piso barato? Un pueblo de Castellón ofrece alquileres por menos de 300 euros al mes
  8. Escapada secreta en Castellón: pueblos poco conocidos y con encanto para descubrir este verano

Nules completa la reposición de la pasarela de madera en la playa de les Marines que se llevó la borrasca 'Harry' en enero

Moncofa adjudica per 1,6 milions el nou trinquet municipal per a ampliar l'oferta esportiva

Moncofa adjudica per 1,6 milions el nou trinquet municipal per a ampliar l'oferta esportiva

Así será la pasarela que unirá Almassora y Vila-real sobre el Millars: 5,5 metros de ancho y carril bici

Así será la pasarela que unirá Almassora y Vila-real sobre el Millars: 5,5 metros de ancho y carril bici

Programa oficial de las fiestas de Sant Bartomeu de Nules: Todos los actos

Programa oficial de las fiestas de Sant Bartomeu de Nules: Todos los actos

Dimite el concejal de Agricultura de Torreblanca por "motivos personales" y "hartazgo" con las trabas burocráticas

Programa oficial de las fiestas de Sant Roc de Nules: Todos los actos

Programa oficial de las fiestas de Sant Roc de Nules: Todos los actos

Orpesa elige a Elena Tirado y Ariadna Teixeira como reinas de las fiestas

Orpesa elige a Elena Tirado y Ariadna Teixeira como reinas de las fiestas

La Vilavella decide mantener las fiestas previstas para este fin de semana: «El toro está en los toriles desde el sábado»

La Vilavella decide mantener las fiestas previstas para este fin de semana: «El toro está en los toriles desde el sábado»
Tracking Pixel Contents