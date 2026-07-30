Instalada en el 2022 para garantizar la accesibilidad
Nules completa la reposición de la pasarela de madera en la playa de les Marines que se llevó la borrasca 'Harry' en enero
Los trabajos los han desarrollado las operarias y los operarios que están formándose en el taller de empleo
En enero de este año, la borrasca Harry provocó múltiples daños en la costa sur de Castellón y entre los municipios afectados estuvo, una vez más, Nules, donde el mar devoró buena parte de sus playas, a excepción del tramo que fue regenerado en el 2024.
Uno de los cuantiosos daños materiales que se produjeron fue la pérdida de la pasarela de madera que el Ayuntamiento instaló en el año 2022 para «garantizar la accesibilidad en la playa de les Marines», como defendió el alcalde, David García, en su momento.
La particularidad de esta instalación es que no está autorizada por Costas, de hecho, existe un litigio relacionado con ella y la negativa del consistorio de retirarla, pese a que desde el Ministerio se exigió que se hiciera. Eso significa que el Ayuntamiento ha tenido que asumir la reposición.
Lo ha hecho con la implicación de los alumnos/trabajadores del taller de empleo. La concejala de Playas, María José Esteban, ha destacado que «ha sido un trabajo costoso, porque no se trataba solo de recuperar la pasarela y restaurarla, la mitad de los listones de madera estaban rotos y otros se los llevó el mar durante el temporal».
Incide en que desde el taller de empleo «han estado trabajando a tope para poder dar servicio a todos los usuarios cuanto antes y así mantener la movilidad de aquella zona».
Esteban ha querido «agradecer la paciencia de la gente, lo importante es que ya podemos decir que la volvemos a tener colocada».
En su día ya se destacó que la instalación de la pasarela estaba justificada porque en esa zona de la playa era imposible trasladarse en silla de ruedas, con un carrito de bebé o con dificultades de movilidad. El alcalde, David García, defendió en su momento que «el derecho a acceder a una playa es universal y no puede limitarse a que puedas o no puedas desplazarte».
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