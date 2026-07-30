Onda tendrá una cuarta aula para alumnado con necesidades especiales a partir de septiembre

Onda ampliará a partir del próximo mes de septiembre la atención al alumnado con necesidades educativas especiales con la puesta en marcha de una nueva Unidad Específica en Centro Ordinario (UECO) en el IES Serra d'Espadà.

La Dirección General de Centros Docentes ha incluido al instituto entre los centros autorizados para habilitar nuevas unidades específicas de Educación Secundaria Obligatoria durante el curso 2026-2027. La medida permitirá atender una petición trasladada por las familias y la comunidad educativa y ampliar los recursos disponibles en el municipio.

Cuatro aulas UECO en Onda

Con esta incorporación, Onda contará con cuatro aulas UECO, distribuidas entre los colegios Miralcamp y Mestre Caballero y los institutos El Torrelló y Serra d'Espadà.

La apertura de esta unidad permitirá que el alumnado que necesita apoyos especializados pueda continuar su formación durante la etapa de Secundaria sin tener que desplazarse fuera del municipio y manteniendo su participación en un centro educativo ordinario.

Una petición de las familias

La creación de la nueva unidad llega después de varios meses de gestiones entre el Ayuntamiento de Onda y la Conselleria de Educación, en coordinación con las familias afectadas. El consistorio presentó el pasado mes de mayo una solicitud formal para implantar el aula en el IES Serra d'Espadà.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha señalado que la autorización supone "una gran noticia para muchas familias de Onda" y permitirá que más alumnos puedan continuar su formación en el municipio "con los apoyos que necesitan y sin tener que desplazarse".

Ballester también ha indicado que el Ayuntamiento seguirá colaborando con la Conselleria y la comunidad educativa para ampliar los recursos dirigidos al alumnado con necesidades educativas especiales.

Apoyos dentro de centros ordinarios

Las aulas UECO son unidades ubicadas en centros educativos ordinarios que ofrecen apoyos especializados e intensivos al alumnado con necesidades educativas especiales. Su objetivo es combinar esta atención específica con la participación de los estudiantes en las aulas y actividades comunes del centro.

La nueva unidad se suma a otros recursos impulsados en Onda, como el servicio de terapia ocupacional en los centros educativos, el apoyo al profesorado terapéutico, los programas de Formación Básica Cualificada Adaptada y la Escoleta Jove Inclusiva.