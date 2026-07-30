Peñíscola aplaza el piromusical previsto para este domingo

El tradicional espectáculo piromusical que Peñíscola celebra cada verano tendrá que esperar. El alcalde, Andrés Martínez, ha anunciado el aplazamiento de la cita, prevista para este domingo, 2 de agosto, a medianoche en la playa Norte.

El Institut Valencià de Cultura (IVC), la Diputación y el Ayuntamiento de Peñíscola han tomado la decisión de posponer el espectáculo por prudencia y en señal de respeto hacia los incendios forestales todavía activos en la provincia de Castellón.

La nueva fecha se anunciará próximamente y la previsión es que la celebración del evento sea ya después del verano.