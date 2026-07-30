Peñíscola aplaza el piromusical previsto para este domingo
El alcalde anuncia que finalmente no tendrá lugar este domingo por prudencia y en señal de respeto a los afectos por los incendios forestales aún activos
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Peñíscola
El tradicional espectáculo piromusical que Peñíscola celebra cada verano tendrá que esperar. El alcalde, Andrés Martínez, ha anunciado el aplazamiento de la cita, prevista para este domingo, 2 de agosto, a medianoche en la playa Norte.
El Institut Valencià de Cultura (IVC), la Diputación y el Ayuntamiento de Peñíscola han tomado la decisión de posponer el espectáculo por prudencia y en señal de respeto hacia los incendios forestales todavía activos en la provincia de Castellón.
La nueva fecha se anunciará próximamente y la previsión es que la celebración del evento sea ya después del verano.
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