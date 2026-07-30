La playa de Almassora recibe 2.000 m³ de arena urgente de PortCastelló y espera otros 7.000 tras el verano

La playa de Almassora ha recibido una aportación de emergencia de más de 2.000 metros cúbicos de arena en Pla de la Torre, una actuación impulsada por PortCastelló con material facilitado por la Dirección Provincial de Costas. El objetivo es paliar los daños ocasionados por los fuertes temporales registrados el pasado invierno, especialmente por la borrasca Harry, que afectaron gravemente al litoral almassorí.

La alcaldesa, María Tormo, ha visitado la zona junto a la concejala de Playas, Silvana Rovira, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, una vez concluidos los trabajos. La actuación se ha desarrollado en el tramo comprendido entre el Camí la Mar y la playa de Les Goles, uno de los puntos más castigados por la erosión.

Otra foto de la visita a la playa de Almassora. / Mediterráneo

Mitigar de manera inmediata los daños

La primera edila ha agradecido la colaboración de PortCastelló y la Dirección Provincial de Costas para hacer posible esta intervención de urgencia. "Esta aportación no soluciona el problema estructural que arrastra nuestra playa, pero sí permite mitigar de manera inmediata parte de los daños ocasionados por los temporales y mejorar las condiciones de este tramo del litoral para este verano", ha señalado Tormo.

La alcaldesa ha explicado que esta intervención forma parte de las actuaciones acordadas en el seno de la comisión técnica, integrada por el Ayuntamiento de Almassora, el Servicio Provincial de Costas, la Dirección General de Costas de la Generalitat y la Autoridad Portuaria de Castellón. Este órgano fue creado para coordinar las medidas encaminadas a proteger y recuperar la costa almassorina.

"Esta aportación no soluciona el problema estructural que arrastra nuestra playa, pero sí permite mitigar de manera inmediata parte de los daños ocasionados por los temporales" María Tormo — Alcaldesa de Almassora

Por su parte, Ibáñez ha recordado que, una vez finalice la temporada estival y desaparezcan las limitaciones derivadas de la protección medioambiental y de los episodios de temporal que han condicionado los trabajos durante los últimos meses, está previsto que PortCastelló realice una segunda aportación de 7.000 metros cúbicos de arena.

"Era una prioridad absoluta realizar esta aportación de arena en la playa de Almassora a tiempo para que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de su litoral durante la época estival", ha indicado el presidente de la Autoridad Portuaria. Ibáñez ha insistido en que la voluntad de cooperación con el Ayuntamiento de Almassora y el resto de administraciones es "total y permanente". "El puerto no vive de espaldas a su territorio; al contrario, trabajamos activamente para ser el mejor aliado de su entorno", ha afirmado.

"Confiamos en que después del verano pueda ejecutarse esa nueva aportación, que permitirá seguir recuperando nuestra playa mientras avanzan las soluciones definitivas que tanto tiempo llevamos reclamando", ha indicado Tormo.

"El puerto no vive de espaldas a su territorio; al contrario, trabajamos activamente para ser el mejor aliado de su entorno" Rubén Ibáñez — Presidente de PortCastelló

Proyecto de regeneración

La alcaldesa ha insistido en que estas actuaciones de emergencia son necesarias, pero ha reiterado que la solución definitiva pasa por la ejecución del proyecto de regeneración de Pla de la Torre por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se trata de una actuación estratégica para garantizar el futuro del litoral de Almassora.

"Seguiremos exigiendo al Gobierno de España que agilice al máximo la tramitación de un proyecto imprescindible para nuestro municipio. Los vecinos no pueden seguir esperando mientras la regresión continúa avanzando y los temporales siguen castigando nuestra costa", ha afirmado.

En este sentido, Tormo ha recordado que el proyecto de regeneración de Pla de la Torre continúa pendiente de superar la declaración de impacto ambiental, un trámite que el Ayuntamiento considera prioritario desbloquear cuanto antes para que puedan iniciarse las obras.