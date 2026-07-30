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Programa oficial de las fiestas de Sant Bartomeu de Nules: Todos los actos

Nules celebrará sus fiestas de Sant Bartomeu con una amplia programación que combina actos taurinos, conciertos, actividades infantiles, propuestas gastronómicas, deporte y celebraciones religiosas

La multitudinaria Cridà abre las fiestas de Sant Bartomeu de Nules.

La multitudinaria Cridà abre las fiestas de Sant Bartomeu de Nules. / Mediterráneo

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Josep Carda

Nules

📅 Miércoles 19 de agosto

  • De 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 horas. En la plaza Mayor, montaje de cadafals.

📅 Jueves 20 de agosto

  • 20.30 horas. En el campo de fútbol Noulas Antonio Pérez Balada, Trofeo Sant Bartomeu - Memorial Antonio Pérez Balada. Partido entre el CF Nules y el CD Borriana.

📅 Viernes 21 de agosto: Viu la Cridà

  • De 10.30 a 14.00 horas. En la plaza Fray Asensi Nebot, mesón de la tapa.
  • De 11.00 a 14.00 horas. En la calle Marco Antonio Ortí, cridà infantil con parque acuático para niños y niñas.
  • 12.00 horas. En la plaza Fray Asensi Nebot, inauguración del mesón de la tapa a cargo de la Reina de la Vila, la Corte de Honor y la Corporación Municipal.
  • 12.30 horas. Actuación de Rumba Sierra en la plaza Fray Asensi Nebot.
  • 15.00 horas. En el Convento, la previa de la Cridà, con discomóvil a cargo de los DJ locales Kike GB y Vera.
  • De 15.30 a 16.30 horas. Reparto del pañuelo de fiestas en el Convento.
  • 17.00 horas. Charanga Alls Sex May Cowen en el Convento.
  • 18.00 horas. En la plaza Mayor, Cridà de Festes con fiesta de la espuma.
  • De 18.00 a 21.00 horas. Actuación de la orquesta Invictus en la plaza Mayor.
  • De 18.00 a 00.00 horas. En la calle San Francisco, El Mesh, festival de música electrónica con Jordi Esbrí, Javi Quirós B2B Geest y la DJ invitada Paula Fields.
  • Al finalizar, discomóvil en la calle San Francisco a cargo de DJ Kike GB.
  • De 19.00 a 1.00 horas. Mesón de la tapa en la plaza Fray Asensi Nebot.

📅 Sábado 22 de agosto

  • De 9.00 a 12.00 horas. En la avenida Mijares, Apalanklassics, concentración de coches clásicos. Inscripciones en apalanklassics@gmail.com. Patrocina la Peña l’Apalankà.
  • De 12.30 a 14.00 horas. Mesón de la tapa en la plaza Fray Asensi Nebot.
  • 19.00 horas. Toro por la Vila de la ganadería La Campana, de nombre Nivelador, n.º 35 G1. Patrocina la Peña Cultural Taurina.
  • De 19.00 a 1.00 horas. Mesón de la tapa.
  • 20.00 horas. Tardeo con Patxi Ojana en la plaza Fray Asensi Nebot.
  • 20.00 horas. En la calle Enrique Giner, 37, actuación de PD Serrelludes, Tarongers, Punkxada y DJ Keyzz. Patrocina el Casal Popular.
  • De 23.00 a 4.00 horas. En la calle Calderón de la Barca, Industry Bunker, fiesta hard techno con DJ Benso y Chrlyfst. Patrocina la Peña la Brisca.
  • De 23.00 a 4.00 horas. En la calle Santa Natalia, 50, música en directo con F&F pop-rock y fiesta remember con DJ Ximo Felip. Patrocinan la Peña el 7 y Bar La Olivereta.
  • 23.30 horas. Toro embolado de la ganadería Domingo Hernández, de nombre Cortador, n.º 16 G1.
  • De 00.00 a 4.00 horas. Discomóvil en la calle Santa Teresa con Kike GB, Adry Bass DJ y Requena Kalero.
  • 00.15 horas. En la calle Santa Ana, concierto tributo a La Oreja de Van Gogh y Amaral a cargo de Rosas Kamikazes. A continuación, discomóvil con DJ Larry hasta las 6.00 horas.

📅 Domingo 23 de agosto

  • De 12.30 a 14.00 horas. Mesón de la tapa.
  • 19.00 horas. Toro por la Vila, Bou del Poble, de la ganadería Peñajara. Ejemplar de nombre Canario, n.º 3 G1.
  • De 19.00 a 1.00 horas. Mesón de la tapa.
Los toros son parte fundamental de las fiestas.

Los toros son parte fundamental de las fiestas. / J. J. MONTON

  • 20.00 horas. Tardeo con Taranto.
  • 23.30 horas. Toro embolado de la ganadería Arauz de Robles, de nombre Carioca, n.º 74 G9.
  • 00.30 horas. En la calle Mercat, concierto tributo a Queen. Seguidamente, discomóvil con Guille Silvers y Sergio Bulau.

📅 Lunes 24 de agosto

  • De 12.30 a 14.00 horas. Mesón de la tapa.
  • De 18.00 a 2.00 horas. En la calle San Roque, Jordi Esbrí DJ Set y bingo musical. A continuación, actuación de Paco Peña y discomóvil con Kike GB y Javi Quirós. Patrocina la Peña l’Esgarró.
  • 19.00 horas. Actuación infantil en el local Multifuncional.
  • De 19.00 a 1.00 horas. Mesón de la tapa.
  • 19.00 horas. En la iglesia arciprestal de Sant Bartomeu i Sant Jaume, solemne misa mayor, cantada por la coral Sant Bartomeu y presidida por la corporación municipal, la teina de la Vila y la corte de honor.
  • 20.00 horas. Solemne procesión en honor al patrón de Nules, Sant Bartomeu, acompañada por la Banda Artística Nulense. Al finalizar, fuegos artificiales en la plaza Mayor.
  • 20.00 horas. En el estadio Noulas Antonio Pérez Balada, eliminatorias de las 24 horas de fútbol 8, en categorías masculina y femenina.
  • 1.00 horas. En la calle Betxí, discomóvil con Sergio Porcar y Guille Silvers.
La devoción marca los actos en honor a Sant Bartomeu en Nules.

La devoción marca los actos en honor a Sant Bartomeu en Nules. / Mònica Mira

📅 Martes 25 de agosto

  • 11.30 horas. En la plaza Mayor, espectáculo de trashumancia. Patrocina la Peña El Bou.
  • Al finalizar, reparto de horchata y visita al corro en la calle San Francisco, a cargo de la Comissió del Bou de Nules.
  • De 12.30 a 14.00 horas. Mesón de la tapa.
  • 19.00 horas. En la calle Enrique Giner, 37, torneo de La Fallera Calavera. Inscripciones en las redes sociales del Casal Popular o La Corretjola.
  • 19.00 horas. Toro por la Vila de la ganadería Margalhos, de nombre Dudoso, n.º 65 G1. Patrocina la Peña El Bou.
  • De 19.00 a 1.00 horas. Mesón de la tapa.
  • 20.00 horas. Tardeo con Alejandro Díaz.
  • 22.00 horas. En la avenida Marqués de Santa Cruz, sopar de germanor con la actuación de la orquesta La Pato. Seguidamente, discomóvil con DJ Sergio Tormo.

📅 Miércoles 26 de agosto

  • 11.00 horas. En la plaza Fray Asensi Nebot, actuación de Experience Music. Patrocinan las peñas l’Afició y la Trunkà con motivo de su décimo aniversario.
  • 11.00 horas. En el local Multifuncional, sorteo a beneficio de Manos Unidas.
  • 12.30 horas. En la iglesia arciprestal de San Bartolomé y San Jaime, misa de difuntos cantada por la coral Veus de Cor CEAM Nules.
  • De 12.30 a 14.00 horas. Mesón de la tapa.
  • De 19.00 a 1.00 horas. Mesón de la tapa.
  • 19.00 horas. Toro por la Vila de la ganadería Hermanos Pulino da Cunha e Silva, de nombre Bonito, n.º 29 G1.
  • 20.00 horas. Tardeo con F&F Pop Rock.
  • 22.30 horas. Noche de ronda a cargo de Vora Sèquia.
  • 00.00 horas. En la calle Ancha con Félix Bueno, discomóvil con DJ Kike GB, Eliash Posh, Adry Bass, B2B Javi Quirós y Víctor Geest.

📅 Jueves 27 de agosto

  • De 12.30 a 14.00 horas. Mesón de la tapa.
  • 17.30 horas. En la calle La Soledat, 15, actuación del grupo Lamaar. Patrocina la Peña Bramit-Colokats.
  • 18.00 horas. En el Multifuncional, baile para las personas mayores con música en directo.
  • De 19.00 a 1.00 horas. Mesón de la tapa.
  • 19.00 horas. En la calle Enrique Giner, 37, actuación infantil de Trobadorets, con limonada y leche merengada casera.
  • 20.00 horas. Tardeo con Los Secuaces.
  • 22.15 horas. Concentración de las peñas en el Convento, acompañadas por la charanga.
  • 22.30 horas. Desfile de disfraces, con premios a la mejor crítica local, la mejor coreografía y el mejor carro, además de primer, segundo y tercer premio.
  • 23.30 horas. En el Camí la Mar, junto a la iglesia de la Inmaculada, baile de disfraces con la orquesta Kinki Band. A continuación, discomóvil con DJ Diego Peris.
La diversión está asegurada con el tradicional desfile de disfraces.

La diversión está asegurada con el tradicional desfile de disfraces. / MONICA MIRA

📅 Viernes 28 de agosto

  • De 12.30 a 14.00 horas. Mesón de la tapa.
  • 13.00 horas. En la calle Enrique Giner, 37, jornada de germanor entre Casals Populars.
  • De 18.00 a 21.00 horas. En el local Multifuncional, parque infantil con hinchables, juegos de madera y monitores.
  • 19.00 horas. Toro por la Vila de la ganadería Domingo Hernández, de nombre Algodonero, n.º 130 G1.
  • De 19.00 a 1.00 horas. Mesón de la tapa.
  • 20.00 horas. Tardeo con Río Esencia.
  • 23.00 horas. En la avenida Mijares, 37, discomóvil del décimo aniversario con DJ Camacho, DJ Marcos Carbonell y DJ Loopx-Natek.
  • 23.30 horas. Noche taurina con vacas enfundadas de la ganadería La Morada, charanga en directo, piscina, juegos, premio al mejor disfraz y fútbol vaca.
  • 1.00 horas. En la calle Colón, junto a la estación de tren, discomóvil con Kike GB y César Vera.

📅 Sábado 29 de agosto

  • De 12.30 a 14.00 horas. Mesón de la tapa.
  • 16.00 horas. En la calle Cova Santa, Dissapte Fest con DJ locales. Patrocina la Peña l’Apalankà.
  • Desde las 17.00 horas. En la calle Calderón de la Barca, actuación de Rumba Sierra. Por la noche, discomóvil con DJ Vera, Kike GB y Javi Quirós.
  • De 19.00 a 1.00 horas. Mesón de la tapa.
  • 19.00 horas. Toro por la Vila de la ganadería Domínguez Camacho, de nombre Pensador, n.º 1 G2.
  • 20.00 horas. Tardeo con Rumba 13.
  • 20.00 horas. En la calle Enrique Giner, 37, Emergencia Total III, noche de rock y pinchadiscos.
  • 23.30 horas. Toro embolado de la ganadería Peñajara, de nombre Peón, n.º 16 G0.
  • 00.00 horas. En la calle Buenavista, 4, discomóvil con DJ Iker García y sesión remember de Vicente García.
  • 00.30 horas. En la calle Santa Natalia, macrodiscomóvil fin de fiestas con DJ Vicente Buitrón, DJ Noex, DJ Luc Loren y Space Elephants.

📅 Domingo 30 de agosto

  • 20.00 horas. En el estadio de fútbol Noulas Antonio Pérez Balada, finales de las 24 horas de fútbol 8 de las fiestas de San Bartolomé, en categorías masculina y femenina.

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📅 Lunes 31 de agosto

  • De 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 horas. En la plaza Mayor, desmontaje de cadafals.

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