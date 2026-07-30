Programa oficial de las fiestas de Sant Roc de Nules: Todos los actos
Nules celebra las fiestas de Sant Roc, del 31 de julio al 16 de agosto en núcleo urbano costero, con una programación que combinará actividades tradicionales, propuestas familiares, música, actos taurinos, deporte y acciones destinadas a poner en valor el patrimonio de sus playas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Nules
📅 Viernes 31 de julio
- 19.30 horas. En el Camí Canal, junto a la Gola, tarde de actividades en familia para celebrar las tradiciones junto al mar con la 5.ª Fiesta del Tomate y un taller didáctico y creativo sobre el patrimonio de la fachada histórica de las Playas de Nules: Casetes obertes. 5.ª edición - El corazón de las Playas de Nules. Organiza la Asociación Playas de Nules, con el patrocinio de la Concejalía de Tradiciones y la colaboración de La Corretjola, Amas de Casa de Nules y La Tosquilla.
- 19.45 horas. Taller didáctico y creativo Nuestra cerámica. Observar para aprender, crear para conservar. La actividad propone un recorrido por los dibujos, los colores y la evolución de la cerámica tradicional valenciana para crear una pieza artística propia. Plazas limitadas e inscripción en línea a través de las redes sociales de la Asociación Playas de Nules. Colabora la Concejalía de Asociaciones y Fiestas.
- 20.00 horas. Actividad Hacemos conserva, con reparto de tomate e inicio del taller de elaboración. Durante la actividad habrá mesas de degustación gastronómica y una cata de variedades de tomate, además de recetas tradicionales vinculadas a la vida junto al mar. Plazas limitadas e inscripción en las redes sociales de la Asociación Playas de Nules.
📅 Sábado 1 de agosto
- 18.00 horas. En la avenida Mallorca, inauguración de la Feria de Oportunidades y ONG, que permanecerá abierta hasta las 23.00 horas.
- 19.30 horas. Junto a la capilla de la Virgen del Carmen, en la avenida Mallorca, 174, inauguración, presentación y apertura de las exposiciones Casetes obertes. 5.ª edición - El corazón de las Playas de Nules.
- La actividad se enmarca en el reconocimiento de las casetas como Núcleo Histórico Tradicional-Bien de Relevancia Local, figura de protección prevista en la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. Las exposiciones instaladas en espacios exteriores podrán visitarse hasta el 31 de agosto.
- Organiza la Asociación Playas de Nules. Patrocinan las concejalías de Tradiciones, Asociaciones y Fiestas y de Medio Ambiente y Patrimonio.
📅 Domingo 2 de agosto
- 9.00 horas. En la playa de l’Alcúdia, 21.ª Travesía Marítima-Copa del Mediterráneo. La distancia será de 2.000 metros para adultos y de 400 metros para menores. Patrocina la Concejalía de Deportes.
- 12.00 horas. En la avenida Mallorca, Feria de Oportunidades y ONG.
- 19.30 horas. Junto a la capilla de la Virgen del Carmen, en la avenida Mallorca, 174, visita guiada Los valores de un pueblo. 100 años junto al mar y apertura de las exposiciones de Casetes obertes.
- La visita estará dirigida por la Asociación Playas de Nules, con la colaboración de Joan Gavara, cronista oficial de la Vila de Nules, y del arquitecto Manuel Miralles. El recorrido permitirá conocer el patrimonio arquitectónico, histórico y etnológico de las Playas de Nules, así como las exposiciones ubicadas en los patios y corrales de las casetas.
- Al finalizar la visita, acto Hablemos de identidad. El valor de amar el patrimonio, con la entrega de los 3.os Premios Blavó del concurso infantil y juvenil de dibujo y pintura Valores del paisaje cultural de Nules. Plazas limitadas e inscripción en las redes sociales de la Asociación Playas de Nules. Patrocina Caixa Rural de Nules y colabora la Concejalía de Playas.
- 20.30 horas. Clausura de la Feria de Oportunidades y ONG, con la realización del sorteo.
- 22.00 horas. En la terraza de l’Estany, baile para las personas mayores. Patrocina la Concejalía de Gente Mayor.
📅 Jueves 6 de agosto
- 19.30 horas. En l’Estany, taller de farolets. Las personas participantes deberán llevar de casa un melón vacío y herramientas para decorarlo, como cuchillo, lápiz y destornillador. La organización facilitará la vela y la cuerda.
- También se celebrará el taller Aprende a bailar con Solita y una actividad inclusiva con la Asociación Sentim. Organiza La Corretjola, con la colaboración del Casal Popular de Nules, la Asociación Playas de Nules y la Asociación de Vecinos y Vecinas de las Playas de Nules. Patrocina la Concejalía de Tradiciones.
- 22.00 horas. Pasacalle con farolets, acompañado por Els Dimonis del Poll, la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Nules y gigantes y cabezudos.
- Punto de encuentro: cruce del Camí Cabeçol con la avenida Norte.
- Recorrido: avenida Norte, calle Canal hasta la esquina de Font de la Salut, calle Aigües Vives y avenida Mallorca hasta el faro.
- Se realizarán paradas para cantar en la avenida Norte, la esquina de Font de la Salut, la calle Aigües Vives y el faro.
📅 Viernes 7 de agosto
- 18.00 horas. En la avenida Illes Columbretes, exhibición de vacas de la ganadería Juan Faet.
- 23.00 horas. En la avenida Illes Columbretes, toro embolado de la ganadería Juan Faet.
📅 Sábado 8 de agosto
- 10.00 horas. En la avenida Illes Columbretes, matinal de vacas sobre asfalto de la ganadería Fernando Machancoses. Patrocina la Peña Aficionats al Corro.
- 18.00 horas. En la avenida Illes Columbretes, exhibición de vacas de la ganadería Daniel Sánchez.
- 23.00 horas. En la avenida Illes Columbretes, toro embolado de la ganadería Daniel Sánchez.
- 23.15 horas. En la terraza de l’Estany, Summer Fest Quinter, Quinta del 2000, con la actuación de The T-Chairs Band y una discomóvil con versiones musicales de las décadas de 1980 y 1990.
- A continuación, sesión remember a cargo de Fran Corredera y José Coll.
📅 Domingo 9 de agosto
- De 8.00 a 12.00 horas. En l’Estany, concurso de pesca de agua dulce, organizado por el Club de Pesca Deportiva El Galfi y patrocinado por la Concejalía de Deportes.
- 22.00 horas. En la terraza de l’Estany, baile para las personas mayores. Patrocina la Concejalía de Gente Mayor.
📅 Lunes 10 de agosto
- De 17.30 a 20.30 horas. En la avenida Illes Columbretes, fiesta del agua con espuma y juegos para niños y niñas.
📅 Martes 11 de agosto
- De 18.00 a 21.00 horas. En el paraje natural de l’Estany, escape room Invasión alienígena, dirigido a jóvenes con motivo del Día Mundial de la Juventud. Será necesaria inscripción previa. Patrocina la Concejalía de Juventud.
- 21.30 horas. En la terraza de l’Estany, cine de verano infantil con la proyección de la película Cómo entrenar a tu dragón. Entrada gratuita y acceso libre hasta completar el aforo.
📅 Miércoles 12 de agosto
- 🌘 Tendrá lugar un eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico durante el cual la Luna ocultará el disco solar desde la perspectiva de la Tierra.
- La observación deberá realizarse únicamente con filtros solares homologados o mediante sistemas de visión indirecta, ya que mirar directamente al Sol puede causar lesiones oculares graves.
📅 Jueves 13 de agosto
- 22.30 horas. En la terraza de l’Estany, concierto tributo y homenaje a Il Divo. Patrocina la Concejalía de Fiestas.
📅 Viernes 14 de agosto
- De 17.30 a 20.30 horas. En la avenida Illes Columbretes, fiesta del agua con espuma y juegos para niños y niñas.
📅 Sábado 15 de agosto
- De 7.00 a 10.00 horas. Concurso de pesca femenino y concurso de pesca infantil, organizados por el Club de Pesca Deportiva El Galfi y patrocinados por la Concejalía de Deportes.
- 10.30 horas. Marcha en bicicleta con salida desde el faro y un recorrido aproximado de 2.000 metros por las calles y caminos de la playa de Nules.
- La llegada será en l’Estany, donde se celebrará un sorteo y se repartirán refrescos entre las personas participantes. Actividad para todas las edades. Será obligatorio llevar casco. Patrocina la Concejalía de Deportes.
- 20.00 horas. Carrera de menores de la 42.ª Volta a Peu Sant Roc 2026, con un recorrido semiurbano y salida y llegada en la avenida Illes Columbretes.
- 21.00 horas. Carrera de adultos de la Volta a Peu. Al finalizar, entrega de trofeos. Organizan la Concejalía de Deportes y el CA Noulas.
📅 Domingo 16 de agosto
- 9.00 horas. En la avenida Marqués de Santa Cruz, III Trofeo Sant Bartomeu de Escuelas de Ciclismo. Patrocinan la Concejalía de Deportes y el Club de Ciclismo.
- 19.00 horas. En la capilla de la Virgen del Carmen, misa en honor a Sant Roc, con la asistencia de las autoridades, la Reina de la Vila y la Corte de Honor.
- 20.00 horas. Solemne procesión en honor a Sant Roc por el recorrido habitual, acompañada por la Banda Artística Nulense.
- 21.00 horas. Bendición de bescuits y panes. Al finalizar, reparto de panes entre las personas participantes en la procesión. A continuación, pasada de bescuits frente a la capilla de la Virgen del Carmen.
- 23.00 horas. En la playa del Bovalar, frente a la calle Aigües Vives, castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Reyes Martí.
- Cierra una playa de Castellón en plena ola de calor
- Herido con tres cornadas en el toro de Artesa y antes de evacuar la pedanía de Onda por el incendio
- Fallece de forma repentina Luis López, ganadero de toros bravos y vecino de Geldo
- Cogida en las fiestas de Moncofa: el toro cornea a un joven y lo levanta dos veces en el aire
- Un pueblo de Castellón vuelve tres siglos atrás en el tiempo para revivir su independencia
- Un 'sí' para la historia: la emotiva pedida de mano durante el desembarco de Moncofa
- Un pueblo de Castellón volverá a iluminar el cielo con un espectáculo de 300 drones en la playa
- El corneado el sábado en Artesa, pedanía de Onda, está en la UCI con pronóstico reservado