¿Por qué retiran el refugio flotante que ayuda a criar aves en el paraje del Millars?

El refugio flotante que ha ayudado a proteger la cría de aves en el paraje del Millars se despide hasta la próxima primavera. El Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars ha retirado las tres plataformas instaladas en marzo en las Golas, una vez finalizada la segunda temporada del proyecto de conservación del charrancito común (Sternula albifrons).

Las estructuras se colocaron para ofrecer a esta especie vulnerable un lugar seguro en el que poner sus huevos y criar antes de emprender su viaje estival de regreso a África. El objetivo es consolidar la colonia que cada primavera llega a la desembocadura y favorecer su reproducción en una zona sometida a una importante presencia humana.

La iniciativa está desarrollada por el Grup d’Estudi i Protecció dels Rapinyaires-Ecologistes en Acció (GER-EA), junto con la Guardería Rural y la brigada de mantenimiento del Consorcio. El proyecto comenzó en 2025 con una única plataforma y, tras los buenos resultados obtenidos, este año se construyeron dos estructuras más, triplicando la superficie disponible para la nidificación.

Durante los primeros días de abril se observó un buen número de ejemplares utilizando las plataformas. Sin embargo, a medida que avanzó la temporada, la mayoría de los charrancitos optó por instalarse en las zonas de piedra, grava y canto rodado de la playa, su hábitat natural.

Momento en que retiraban las plataformas flotantes del agua. / Mediterráneo

Enclave favorable para esta especie

El balance vuelve a confirmar a la desembocadura del Millars como uno de los enclaves más favorables de la provincia de Castellón para la reproducción del charrancito común. En 2025 se contabilizaron entre 15 y 18 parejas reproductoras, que lograron sacar adelante entre 26 y 30 pollos. Los resultados de este año han sido positivos, aunque a menor escala.

El segundo año consecutivo con presencia reproductora resulta especialmente relevante debido a la fragilidad de la especie y a la evolución irregular de su población durante los últimos años. Los datos demuestran que el paraje mantiene unas buenas condiciones de hábitat y biodiversidad para acoger a estas pequeñas aves marinas.

El dispositivo de protección no se limita a las plataformas flotantes. También se ha cerrado y balizado una parte de la playa para evitar que las actividades humanas interfieran en la puesta y crianza. No obstante, el GER-EA ha denunciado que algunas personas han ignorado las restricciones de paso.

Según la entidad ecologista, los paseos con perros por las zonas protegidas han sido el principal factor que ha impedido que las aves nidificaran como se esperaba. La presencia de personas y animales cerca de los nidos puede provocar que los ejemplares adultos abandonen temporalmente la zona y dejen desprotegidos los huevos o los polluelos.

Las tres plataformas imitaban el hábitat natural del charrancito. Sobre una base de madera se colocaron grava y arena de la propia playa, consiguiendo que se integraran en el entorno. Al permanecer flotando en las aguas de la Gola Sur, alejaban a las aves del tránsito de personas y les ofrecían un espacio protegido para poner, incubar y criar.