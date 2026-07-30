Vinaròs invierte medio millón de euros en su gran refugio climático: así cambiará la zona de Fora Forat
La actuación transformará una superficie degradada de 4.500 metros cuadrados en una nueva zona verde con arbolado, fuentes, mobiliario urbano y espacios para actividades culturales y sociales
El Ayuntamiento de Vinaròs ha iniciado las obras del nuevo refugio climático de Fora Forat, situado en la denominada Zona Verde Sur 18. La actuación ha sido adjudicada a la empresa EULEN S.A. por un importe de 412.851,27 euros más IVA, lo que sitúa la inversión total cerca del medio millón de euros.
El proyecto permitirá recuperar un espacio actualmente degradado de aproximadamente 4.500 metros cuadrados. Parte de esta superficie está ocupada habitualmente por la feria permanente de atracciones y también se utiliza para la instalación de la carpa de Carnaval.
La intervención tiene como objetivo convertir la zona en un nuevo pulmón verde, adaptado a los efectos del cambio climático y pensado para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los vecinos.
Más árboles y zonas de sombra desde el inicio
Entre las mejoras incorporadas por EULEN S.A. en su propuesta figura la plantación de árboles de mayor calibre que los previstos inicialmente. Esta medida permitirá que el futuro refugio climático genere más sombra desde sus primeros años de funcionamiento.
La actuación también contempla un incremento del mobiliario urbano, con la finalidad de hacer más cómoda y accesible la estancia en este nuevo espacio público de Vinaròs.
El refugio climático de Fora Forat está diseñado para ofrecer un lugar de descanso y protección frente a las altas temperaturas, especialmente durante los episodios de calor más intenso.
Una plaza con fuentes y espacio para eventos
Además de su función medioambiental, el nuevo parque contará con una plazoleta equipada con fuentes integradas. Este espacio tendrá un carácter polivalente y estará preparado para acoger actividades culturales, encuentros sociales y celebraciones festivas.
El diseño busca combinar la creación de zonas verdes y espacios de sombra con la posibilidad de mantener distintos usos ciudadanos a lo largo del año.
Financiación provincial y europea
La iniciativa cuenta con el respaldo económico de la Diputación Provincial de Castellón y de los fondos EDIL, dentro del marco de Desarrollo Urbano Sostenible cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, correspondiente al periodo 2021-2027.
La empresa PLANIFICA Ingenieros y Arquitectos S.L. se encargará de la dirección de las obras, el control de la ejecución, la coordinación de seguridad y salud y las responsabilidades vinculadas al contrato.
El proyecto fue presentado oficialmente en febrero en el Ayuntamiento de Vinaròs, en un acto que contó con la participación de la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.
Con esta actuación, Vinaròs avanza en la adaptación de sus espacios públicos al cambio climático y en la creación de zonas urbanas más verdes, habitables y preparadas para afrontar el aumento de las temperaturas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Herido con tres cornadas en el toro de Artesa y antes de evacuar la pedanía de Onda por el incendio
- Fallece de forma repentina Luis López, ganadero de toros bravos y vecino de Geldo
- Un pueblo de Castellón vuelve tres siglos atrás en el tiempo para revivir su independencia
- Un 'sí' para la historia: la emotiva pedida de mano durante el desembarco de Moncofa
- El corneado el sábado en Artesa, pedanía de Onda, está en la UCI con pronóstico reservado
- Cierra una playa de Castellón en plena ola de calor
- ¿Buscas un piso barato? Un pueblo de Castellón ofrece alquileres por menos de 300 euros al mes
- Escapada secreta en Castellón: pueblos poco conocidos y con encanto para descubrir este verano