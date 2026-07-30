Vinaròs invierte medio millón de euros en su gran refugio climático: así cambiará la zona de Fora Forat

El Ayuntamiento de Vinaròs ha iniciado las obras del nuevo refugio climático de Fora Forat, situado en la denominada Zona Verde Sur 18. La actuación ha sido adjudicada a la empresa EULEN S.A. por un importe de 412.851,27 euros más IVA, lo que sitúa la inversión total cerca del medio millón de euros.

El proyecto permitirá recuperar un espacio actualmente degradado de aproximadamente 4.500 metros cuadrados. Parte de esta superficie está ocupada habitualmente por la feria permanente de atracciones y también se utiliza para la instalación de la carpa de Carnaval.

La intervención tiene como objetivo convertir la zona en un nuevo pulmón verde, adaptado a los efectos del cambio climático y pensado para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los vecinos.

Más árboles y zonas de sombra desde el inicio

Entre las mejoras incorporadas por EULEN S.A. en su propuesta figura la plantación de árboles de mayor calibre que los previstos inicialmente. Esta medida permitirá que el futuro refugio climático genere más sombra desde sus primeros años de funcionamiento.

Este espacio público no solo servirá de refugio frente a las altas temperaturas, sino que estará preparado para albergar eventos culturales, sociales y festivos. / Flores

La actuación también contempla un incremento del mobiliario urbano, con la finalidad de hacer más cómoda y accesible la estancia en este nuevo espacio público de Vinaròs.

El refugio climático de Fora Forat está diseñado para ofrecer un lugar de descanso y protección frente a las altas temperaturas, especialmente durante los episodios de calor más intenso.

Una plaza con fuentes y espacio para eventos

Además de su función medioambiental, el nuevo parque contará con una plazoleta equipada con fuentes integradas. Este espacio tendrá un carácter polivalente y estará preparado para acoger actividades culturales, encuentros sociales y celebraciones festivas.

El diseño busca combinar la creación de zonas verdes y espacios de sombra con la posibilidad de mantener distintos usos ciudadanos a lo largo del año.

Financiación provincial y europea

La iniciativa cuenta con el respaldo económico de la Diputación Provincial de Castellón y de los fondos EDIL, dentro del marco de Desarrollo Urbano Sostenible cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, correspondiente al periodo 2021-2027.

La empresa PLANIFICA Ingenieros y Arquitectos S.L. se encargará de la dirección de las obras, el control de la ejecución, la coordinación de seguridad y salud y las responsabilidades vinculadas al contrato.

El proyecto fue presentado oficialmente en febrero en el Ayuntamiento de Vinaròs, en un acto que contó con la participación de la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

Con esta actuación, Vinaròs avanza en la adaptación de sus espacios públicos al cambio climático y en la creación de zonas urbanas más verdes, habitables y preparadas para afrontar el aumento de las temperaturas.