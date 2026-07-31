Almassora gana 20.000 m² de suelo público a coste cero para aparcamiento y vivienda asequible

Almassora incorporará a su patrimonio municipal 22 parcelas cedidas gratuitamente por la Sareb, una operación que permitirá al municipio disponer de 20.280 metros cuadrados de nuevo suelo público sin desembolso para las arcas locales.

Los terrenos están repartidos entre el casco urbano y la playa y podrán utilizarse en el futuro para desarrollar actuaciones de interés general. Entre los posibles destinos figuran la creación de bolsas de aparcamiento, zonas lúdicas y equipamientos urbanos, así como la construcción de viviendas a precios asequibles.

Nuevos usos para los terrenos

La incorporación de estas parcelas amplía las posibilidades del municipio para responder a algunas de sus necesidades actuales y futuras. No obstante, la cesión no implica que exista ya un proyecto concreto para cada solar, sino que abre la puerta a planificar progresivamente su aprovechamiento en función de su ubicación, características y utilidad para los vecinos.

Las condiciones establecidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) determinan que los terrenos deberán destinarse a usos de interés público. De este modo, no podrán emplearse para cualquier finalidad, sino que tendrán que albergar actuaciones que generen un beneficio colectivo.

La aceptación de la donación se ha formalizado mediante un decreto firmado por la alcaldesa, María Tormo. A partir de ahora, las 22 parcelas pasarán a integrarse en el patrimonio municipal de suelo, lo que permitirá estudiar qué proyectos resultan más adecuados en cada uno de estos espacios.

Vivienda, aparcamiento y servicios

Entre las opciones que se plantean se encuentra el desarrollo de vivienda asequible, una posibilidad especialmente relevante ante las dificultades de acceso a una vivienda que afectan a numerosos municipios. Los solares también podrían servir para habilitar nuevas áreas de estacionamiento o ampliar la red de espacios de ocio, servicios y equipamientos públicos.

Tormo ha señalado que la operación representa una oportunidad para disponer de nuevos espacios en los que desarrollar actuaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos. La alcaldesa también ha destacado que la cesión permitirá atender futuras necesidades relacionadas con la vivienda, los servicios públicos y la mejora del entorno urbano.

La donación supone, en definitiva, que Almassora gana más de dos hectáreas de suelo público a coste cero. El siguiente paso será analizar las posibilidades de cada parcela y concretar, conforme surjan proyectos y disponibilidad presupuestaria, qué uso público se asignará a los diferentes terrenos.