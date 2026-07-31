Carrefour acelera su expansión en Castellón con la apertura de dos nuevas tiendas y busca personal

Carrefour Express amplía su presencia en la provincia de Castellón con la apertura de dos nuevos supermercados en apenas dos semanas. La enseña de proximidad ha inaugurado este viernes un establecimiento en Benicàssim, mientras que el pasado viernes 17 hizo lo propio en Onda.

La doble operación permite a la franquicia implantarse en dos municipios estratégicos por motivos distintos. En Benicàssim desembarca en plena temporada turística, cuando la localidad multiplica su población, mientras que en Onda refuerza su cobertura en una de las principales ciudades del interior de la provincia.

Nueva tienda en Benicàssim

El nuevo Carrefour Express de Benicàssim se encuentra en el número 3 de la avenida Castelló, una vía próxima al centro urbano y a diferentes zonas residenciales. Días antes de la inauguración, sus responsables activaron una oferta laboral para completar la plantilla. El supermercado ofrecía contratos fijos, estabilidad laboral, formación continua a cargo de la empresa y jornadas adaptadas a diferentes necesidades. Entre los requisitos figuraban las habilidades de comunicación, la capacidad para trabajar en equipo, la flexibilidad y la disponibilidad para trabajar domingos y festivos.

La oferta no exigía experiencia previa, ya que la empresa se comprometía a formar a las nuevas incorporaciones desde el primer día. La apertura supone, por tanto, no solo la llegada de una nueva firma de distribución alimentaria a Benicàssim, sino también la creación de nuevos puestos de trabajo en el municipio, aunque no se ha detallado el número de empleados contratados.

El establecimiento dispone de los servicios habituales de la enseña, con productos frescos y congelados, bebidas y artículos para el hogar, además de entrega a domicilio y apertura algunos domingos y festivos, según recoge la ficha oficial del nuevo supermercado.

Dos accesos en el centro de Onda

La apertura de Benicàssim llega exactamente dos semanas después de la inauguración del nuevo Carrefour Express de Onda. El supermercado ondense comenzó a funcionar el viernes 17 de julio y presenta como una de sus particularidades sus dos accesos desde calles diferentes.

Los clientes pueden entrar al establecimiento tanto por el número 46 de la calle Monseñor Fernando Ferris como por el número 20 de la avenida País Valencià. De este modo, la tienda conecta dos de las principales vías de esta zona de la ciudad y facilita el acceso desde distintos puntos del núcleo urbano.

Los dos accesos al Carrefour Express de Onda. / Mediterráneo

El supermercado abre de lunes a sábado entre las 9.00 y las 21.30 horas, un horario que también puede aplicarse a determinados festivos, aunque con posibles jornadas reducidas. Entre sus servicios figura igualmente la entrega de pedidos a domicilio, de acuerdo con la información oficial de Carrefour.

La apertura supone el regreso de la compañía al casco urbano de Onda con un formato diferente. Carrefour contó anteriormente con un supermercado Market en la avenida del Mediterráneo, pero este establecimiento se encuentra cerrado. La nueva tienda apuesta ahora por el modelo Express, orientado a las compras de proximidad y con unas dimensiones generalmente más reducidas.

El formato que impulsa el crecimiento de Carrefour

Las dos aperturas castellonenses se enmarcan en la expansión nacional de Carrefour Express. La compañía inauguró 108 establecimientos de esta enseña durante 2025 y, al cierre del primer trimestre de 2026, contaba con 1.189 tiendas Express en España. El formato se ha convertido así en una de las principales vías de crecimiento del grupo.

Este despliegue también se está dejando notar en otros puntos de la Comunitat Valenciana. El pasado 24 de julio abrió un Carrefour Express en el número 14 de la calle del Mar de Dénia, con productos frescos, envasados, refrigerados y congelados, panadería, artículos de limpieza e higiene personal y servicio de entrega a domicilio.

La expansión responde a la apuesta de Carrefour por los supermercados urbanos y de proximidad, que permiten instalarse en barrios, centros urbanos y municipios donde no encajan los grandes hipermercados. Tras las incorporaciones de Onda y Benicàssim, la enseña gana ahora terreno en Castellón y refuerza su presencia en la Comunitat Valenciana.