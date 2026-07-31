Figueroles celebra sus 300 años de independencia con una gran gala para más de 500 personas

Figueroles celebra este sábado, 1 de agosto, el acto central de su tricentenario con una gran gala institucional y festiva que reunirá a más de 500 personas. Vecinos, representantes institucionales y autoridades de distintos municipios de la comarca y la provincia participarán en una velada concebida para recordar los 300 años de la constitución de la localidad como municipio independiente.

La ceremonia dará comienzo a las 21.30 horas en el polideportivo municipal y combinará historia, tradición, música y celebración. La organización ha preparado también numerosas sorpresas que se descubrirán a lo largo de la noche.

Tres siglos de historia desde la segregación de Llucena

La fecha elegida posee un profundo significado histórico para la localidad. El 1 de agosto de 1726, el conde de Aranda firmó la carta de segregación que permitió a Figueroles independizarse administrativamente de Llucena y constituirse como municipio propio.

Los preparativos para la gran gala están en su recta final. / Gozalbo

Aquel acontecimiento marcó el inicio de una nueva etapa para la población. Tres siglos después, los vecinos volverán a reunirse para recordar ese momento y reivindicar la identidad, la memoria colectiva y el sentimiento de pertenencia que han acompañado al municipio durante generaciones.

La gala estará dividida en varios bloques que permitirán recorrer la historia y la evolución de Figueroles a lo largo de estos 300 años.

Un pregón creado para el tricentenario

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegará de la mano del pregonero mayor de la vila, Isidoro Fortanet. Durante su intervención, interpretará unas estrofas compuestas expresamente para la efeméride.

Los versos evocarán el orgullo de ser de Figueroles, la identidad local y el vínculo de las distintas generaciones de vecinos con su municipio.

Homenaje al tejido asociativo local

El acto servirá también para reconocer públicamente la labor de las asociaciones y entidades de Figueroles. El Ayuntamiento quiere poner en valor su trabajo diario y su contribución al desarrollo cultural, social, deportivo y festivo de la localidad.

Este homenaje destacará el compromiso de las personas que, de manera continuada, colaboran para mantener viva la actividad municipal y fortalecer la convivencia entre los vecinos.

Estreno del himno oficial del tricentenario

Otro de los grandes momentos de la noche será el estreno oficial del himno del tricentenario, compuesto especialmente para esta celebración por el director de la banda local, Manolo Bernat.

El equipo de montaje del escenario ultimando los trabajos. / Gozalbo

La obra será interpretada por las cantantes de Figueroles Nieves Bagán y Ruth Martínez, acompañadas por la Associació Amics de la Música de Figueroles. El estreno está llamado a convertirse en uno de los recuerdos más destacados de este aniversario histórico.

Amplia representación institucional

La gala contará con la asistencia de alcaldes, concejales y representantes de diferentes localidades de la comarca y de la provincia de Castellón.

La Diputación Provincial de Castellón estará representada por su vicepresidenta primera, María Ángeles Pallarés, quien participará en una celebración que subraya la relevancia histórica y social del tricentenario para Figueroles.

Ferrán Nicolás y Sergio Bellés serán los encargados de conducir una velada diseñada para rendir homenaje al pasado, reconocer el presente y mirar hacia el futuro con ilusión.

Con esta gala, Figueroles vivirá uno de los acontecimientos principales del programa de su tricentenario. La conmemoración busca reforzar el orgullo de pertenencia y poner en valor la historia de un municipio que, 300 años después de alcanzar su independencia administrativa, continúa construyendo su futuro sin olvidar sus raíces.