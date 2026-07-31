Actividades hasta el domingo
Moncofa estrena su 13ª Fira del Llibre en el paseo marítimo: más de 40 autores junto al Mediterráneo
La cita literaria se celebra durante tres días en el paseo marítimo y reúne a autores, editoriales y lectores junto al Mediterráneo.
Moncofa ha inaugurado este viernes la 13ª edición de la Fira del Llibre, uno de los principales encuentros culturales de su programación estival. El acto ha contado con la presencia del alcalde, Wences Alós, y de la concejala de Cultura, Ilenia Begnozzi, acompañados por miembros de la corporación municipal, la reina de las fiestas y su corte de honor.
Un año más, el paseo marítimo se convierte en el escenario de esta cita cultural y literaria, por la que pasarán más de 40 escritores durante tres jornadas. El público podrá conocer las novedades editoriales, adquirir ejemplares y compartir impresiones con los autores, que también participarán en diferentes sesiones de firmas.
Una feria literaria junto al Mediterráneo
La Fira del Llibre cuenta, además, con una destacada presencia de editoriales. Las firmas participantes valoran especialmente la repercusión que el encuentro alcanza durante el mes de agosto, cuando Moncofa recibe a numerosos residentes y visitantes procedentes de distintos puntos de la Comunitat Valenciana.
La edila de Cultura destaca el atractivo de celebrar la feria durante la temporada estival y en primera línea de playa. «Hacer la feria en agosto y junto al mar Mediterráneo es el mejor escaparate. Estoy satisfecha con la programación que se desarrollará hasta la noche del domingo», afirma Begnozzi.
Un impulso para la actividad cultural y turística
El alcalde subraya la importancia de la feria como elemento dinamizador de la localidad y de su zona marítima. «Este evento supone un impulso para la playa de Moncofa, que durante la época estival alcanza cerca de 50.000 habitantes. Muchos visitantes se acercarán para adquirir libros, especialmente las novedades que se presentan en esta edición, con el atractivo añadido de poder encontrarse con los escritores y conseguir sus ejemplares firmados», señala Alós.
Alós también pone en valor la singularidad del emplazamiento elegido para la celebración del encuentro: «La brisa del Mediterráneo es el mejor acompañamiento para un evento de estas características».
La 13ª Fira del Llibre de Moncofa continuará abierta hasta la noche del domingo con una programación dirigida a lectores de todas las edades y con la literatura como protagonista.
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