Onda se prepara para el gran verano: blindaje especial para las Fiestas del Salvador, Onda Medieval y el eclipse solar

El Ayuntamiento de Onda ha coordinado un dispositivo especial de seguridad ante la celebración, durante las próximas semanas, de las fiestas del Santísimo Salvador, Onda Medieval y el eclipse solar del 12 de agosto. Tres grandes acontecimientos que atraerán a miles de vecinos y visitantes y convertirán al municipio en uno de los principales puntos de encuentro del verano en la provincia de Castellón.

El operativo, abordado durante la Junta Local de Seguridad, contará con cerca de 60 refuerzos de la Policía Local y estará orientado a garantizar la seguridad ciudadana, facilitar la movilidad y asegurar el correcto desarrollo de una programación que reunirá tradición, cultura, turismo y divulgación científica.

La reunión ha estado presidida por la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, y ha contado con la participación de la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls; el concejal de Seguridad Ciudadana, Paco Pastor; y representantes de la Policía Local, la Guardia Civil y la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana.

Respuesta coordinada

Durante el encuentro se han definido los recursos humanos y materiales necesarios para atender las particularidades de cada celebración y ofrecer una respuesta coordinada ante cualquier posible incidencia. «La coordinación es la mejor garantía para que vecinos y visitantes disfruten de los eventos con tranquilidad y seguridad», ha señalado Ballester.

La alcaldesa ha destacado que Onda recibirá durante las próximas semanas a miles de personas, por lo que considera fundamental anticiparse y diseñar un dispositivo adaptado a cada escenario.

«La coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad vuelve a demostrar que la prevención es la mejor herramienta para ofrecer tranquilidad a vecinos y visitantes y garantizar el éxito de todos los eventos», ha añadido.

Seguridad reforzada durante las fiestas del Santísimo Salvador

El primero de los grandes dispositivos se activará con motivo de las fiestas del Santísimo Salvador, que se celebrarán los días 5 y 6 de agosto. La mayor parte de la actividad se concentrará en el entorno del Ermitorio, donde tendrán lugar la tradicional romería, los actos religiosos, la Fireta comercial y diferentes actuaciones musicales.

El Ayuntamiento también habilitará un servicio especial de autobús gratuito para facilitar los desplazamientos y reducir la circulación de vehículos particulares. La Policía Local reforzará la regulación del tráfico, el control de accesos y la vigilancia preventiva en los puntos con mayor concentración de asistentes.

El operativo municipal también dará cobertura a las fiestas del barrio Monteblanco, cuya programación se retomará a partir del 3 de agosto después de haber sido aplazada como consecuencia del incendio forestal.

Onda Medieval llevará el dispositivo al casco histórico y al Castillo

Entre el 7 y el 9 de agosto, el despliegue de seguridad se trasladará principalmente al casco histórico y al Castillo de las 300 Torres con motivo de una nueva edición de Onda Medieval.

El evento volverá a transformar las calles del centro histórico con un mercado medieval, desfiles, espectáculos, recreaciones, un campamento histórico y torneos de caballería.

Entre las actividades que previsiblemente reunirán a un mayor número de personas se encuentran la inauguración del mercado, los desfiles y el torneo nocturno de caballeros con antorchas, una de las propuestas más multitudinarias de la programación.

La presencia policial se reforzará en los accesos, las calles más transitadas y los escenarios de las principales actuaciones para ordenar la circulación de personas y vehículos y prevenir posibles incidencias.

Un plan específico para el eclipse solar del 12 de agosto

El Ayuntamiento de Onda activará el 12 de agosto un plan operativo específico de seguridad y logística con motivo del eclipse solar. El dispositivo prestará especial atención a los accesos al Castillo de las 300 Torres, reconocido por la Generalitat Valenciana como punto oficial de observación del fenómeno astronómico en la provincia de Castellón.

La previsión de una elevada llegada de visitantes ha llevado al consistorio a diseñar medidas especiales para controlar el aforo, regular los accesos y garantizar la movilidad en el entorno del monumento.

El plan incluirá además un refuerzo de la asistencia sanitaria y una distribución específica de los efectivos de seguridad, con el objetivo de que la observación del eclipse pueda desarrollarse de forma ordenada y segura.

Refuerzos policiales, vigilancia con dron y Unidad Canina

La Policía Local de Onda reforzará sus turnos mediante servicios extraordinarios durante las diferentes celebraciones. Los agentes se centrarán especialmente en la regulación del tráfico, la vigilancia ciudadana, el control de accesos y la presencia preventiva en los espacios con mayor afluencia.

La Unidad Canina prestará apoyo en conciertos, orquestas y otros actos multitudinarios, mientras que la Unidad de Dron permitirá ampliar la vigilancia aérea en las jornadas que concentren a un mayor número de asistentes.

El uso del dron facilitará la supervisión de accesos, la detección de aglomeraciones y la coordinación de los efectivos sobre el terreno, mejorando la capacidad de prevención y respuesta ante cualquier emergencia.

Todo el operativo se desarrollará conjuntamente entre la Policía Local, la Guardia Civil y la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana. Los recursos se adaptarán a las necesidades de cada evento para garantizar una intervención ágil y coordinada.

Cambios en la programación tras el incendio forestal

La Junta Local de Seguridad también ha analizado las modificaciones introducidas en la programación municipal a raíz del incendio forestal registrado durante los últimos días.

Las fiestas de Artesa han quedado suspendidas, según ha comunicado la propia Comisión de Fiestas.

Por otro lado, el concierto de Ana Torroja se celebrará finalmente el próximo 20 de agosto, como ya informó Mediterráneo, manteniendo el horario previsto inicialmente. El Tributo a Rocío Dúrcal será reprogramado y pasará a formar parte de la próxima edición de la Fira d’Onda.