El pueblo de Castellón que prepara una gran fiesta para verse en el 'Grand Prix': hinchables, pantalla gigante y cena popular

Altura ya está preparada para conocer qué ocurrió cuando sus vecinos cambiaron por unas horas el Alto Palancia por el plató más disparatado de la televisión. Después de meses de expectación, convocatorias, ensayos y secretos difíciles de guardar, el próximo lunes 3 de agosto se emitirá la participación del municipio en el Grand Prix del Verano, donde tendrá como rival a Pradejón, en La Rioja.

La ocasión merecía algo más que ver el programa desde el sofá. Por ello, el Ayuntamiento ha organizado una gran jornada vecinal y colocará una pantalla gigante en el parque Ramón y Porcel, que se convertirá por una noche en la particular grada de Altura. La cita comenzará a las 21.00 horas, antes de la emisión del concurso, prevista a partir de las 21.45 horas en La 1 y RTVE Play.

Foto del último programa del 'Grand Prix', que emitieron este pasado lunes. / 'Grand Prix' (TVE)

Del anuncio de TVE a la gran noche

La aventura comenzó en marzo, cuando RTVE confirmó que Altura era uno de los doce municipios seleccionados para participar en la edición de 2026. La elección tuvo todavía más valor al tratarse del único representante de la Comunitat Valenciana, después de un proceso en el que fueron invitados 1.034 pueblos y 83 lograron alcanzar la fase previa a la selección definitiva.

A partir de entonces, el pueblo se volcó con el programa. Hubo un proceso para escoger a los vecinos que participarían en las pruebas, se buscó público dispuesto a dejarse la voz desde la grada y el municipio comenzó a preparar su presentación ante toda España. El 31 de marzo, asociaciones, peñas, clubes y habitantes de todas las edades fueron convocados en la plaza Mayor para grabar el vídeo promocional ‘Altura al Grand Prix’, con el objetivo de mostrar la identidad y el espíritu colectivo de la localidad.

Ese vídeo será precisamente uno de los primeros platos de la fiesta del lunes. Antes de que empiecen las carreras, los resbalones y las pruebas imposibles, los asistentes podrán contemplar en la pantalla gigante la pieza con la que Altura se presentó al concurso. Después llegará el momento de animar a sus representantes y descubrir hasta dónde consiguió avanzar el equipo.

RTVE

Una fiesta desde la piscina hasta la cena

La jornada comenzará mucho antes de que Ramón García dé la bienvenida a los concursantes. Durante el horario de apertura de la piscina municipal habrá hinchables acuáticos, disponibles hasta las 20.00 horas, con una pausa entre las 14.00 y las 16.00 horas. Una forma de ir calentando motores y, de paso, practicar las caídas al agua antes de ver cómo se desenvuelven los participantes en las míticas pruebas de la piscina.

Por la noche habrá también cena de sobaquillo, para que cada vecino pueda llevar su comida y acomodarse frente a la pantalla. El cartel permite encargar la cena previamente en el teléfono 635 860 850, correspondiente a Desamparados María. El plan reúne así todos los ingredientes de una noche de verano: cena al aire libre, televisión en comunidad, nervios, humor y muchas ganas de celebrar cada punto como si se disputara una final.

Altura se enfrentará a Pradejón, una localidad riojana de tamaño similar y profundamente ligada al cultivo de setas y champiñones. De hecho, RTVE la presenta como el municipio que más produce de toda España. El duelo promete, por tanto, un singular choque entre el pueblo castellonense de la Cartuja de Valldecrist y la Cueva Santa y la localidad considerada una de las grandes capitales españolas del champiñón.

Altura montará una pantalla gigante el próximo lunes para ver a lo grande el programa. / Mediterráneo

Pruebas, caídas y mucho humor

La edición de 2026 vuelve a estar conducida por Ramón García, acompañado por Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la Vaquilla. Entre sus novedades figura ‘Grand Prix Presenta’, un espacio inicial para conocer mejor a las localidades concursantes y en el que padrinos y capitanes compiten por conseguir la denominada Carta Dorada.

Tampoco faltan los juegos que han convertido al programa en un clásico de los veranos televisivos, desde ‘Los troncos locos’ y ‘Los súper bolos’ hasta ‘El diccionario’, además del regreso de ‘La cucaña’. Altura y Pradejón forman parte de los seis enfrentamientos clasificatorios de una edición compuesta por doce pueblos, dos semifinales y una gran final.

El resultado se grabó hace semanas, pero en Altura todavía queda por vivir la competición más importante: la de contener los nervios hasta el lunes. Será entonces cuando los vecinos descubran en comunidad cómo defendió su equipo el nombre del municipio y si su paso por el ‘Grand Prix’ puede prolongarse un poco más. Pase lo que pase en el marcador, Altura ya ha conseguido convertir su participación en una aventura compartida por todo el pueblo.