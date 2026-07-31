El renovado Summer Carnaval llena Vinaròs de música, fantasía y diversión

El Summer Carnaval de Vinaròs 2026 ya está en marcha. La fiesta comenzó este jueves y se prolongará hasta el domingo con la edición más larga celebrada hasta ahora: cuatro días consecutivos de actividades que trasladan al verano el color, la música y el ambiente característicos del Carnaval vinarocense.

Una de las principales novedades de este año es la incorporación de Sala Frenesí como escenario de las grandes celebraciones nocturnas. La colaboración permitirá disponer de un recinto climatizado en el que comparsistas, vecinos y visitantes podrán continuar la fiesta hasta altas horas de la madrugada, alejados de las elevadas temperaturas de estas fechas.

La Comisión Organizadora del Carnaval de Vinaròs (COC) ha preparado una programación que combina actos de convivencia entre las comparsas, música, exhibiciones de fantasías y fiestas abiertas al público. El objetivo es consolidar el Summer Carnaval como una de las citas destacadas del calendario estival de la ciudad, coincidiendo además con uno de los periodos de mayor presencia turística en el municipio.

Publicación sobre la programación del Summer Carnaval de Vinaròs en Facebook.

Este viernes, el ‘sopar a la fresca’

Tras la jornada inaugural de este jueves, este viernes, a las 22.00 horas, el paseo marítimo será el escenario de la tradicional cena al aire libre de comparsistas, conocida popularmente como el sopar a la fresca.

Una vez termine la cena, la celebración se trasladará hasta Sala Frenesí, donde tendrá lugar la Previa del Summer. La fiesta contará con la participación de Alex Giménez, Yeray Tejera y Marc Ferrer, que ofrecerán una selección musical centrada en los grandes temas que cada año hacen bailar a las comparsas durante el Carnaval.

El acto central de la programación llegará este sábado con la gran gala de las reinas y reyes del Carnaval de Vinaròs. La cita comenzará a las 21.30 horas en el Paseo de Fora Forat y permitirá volver a contemplar las fantasías de los representantes de las 33 comparsas que forman parte de la fiesta.

Reinas y reyes subirán al escenario con los trajes que lucieron durante el Carnaval, en una gala que ofrecerá al público una nueva oportunidad de disfrutar de sus diseños, colores, plumas y coreografías en pleno verano. Después de la gala, la actividad regresará a Sala Frenesí con la gran Fiesta Carnaval, protagonizada por Óscar Sánchez, Pedrito y Marc Padilla. La organización prepara una noche marcada por la música y el ambiente carnavalero, con el objetivo de prolongar la celebración.

El Summer Carnaval bajará el telón el domingo con la fiesta del desfile, un tardeo en el que los comparsistas podrán volver a lucir sus trajes y fantasías. La última jornada se desarrollará también en un espacio climatizado y estará acompañada por música para despedir cuatro días de actos.