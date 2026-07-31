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Llegó a la ciudad en octubre de 2019

Burriana dice adiós al barco hundido tras siete años abandonado en el puerto y casi dos bajo el agua

La Generalitat inicia el reflote y desguace de la embarcación en una compleja actuación de 223.850 euros que permitirá recuperar la seguridad y la operatividad del recinto portuario

Vídeo: Retirada del buque semihundido 'Oceander' en el puerto de Burriana

Vídeo: Retirada del buque semihundido 'Oceander' en el puerto de Burriana

Isabel Calpe

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Isabel Calpe

Burriana

La silueta del barco semihundido que durante casi dos años ha formado parte del paisaje del puerto de Burriana empieza a desaparecer. La Generalitat ha iniciado los trabajos de reflotación y desguace del Oceander, la embarcación que permanecía hundida desde diciembre de 2024 tras años de abandono y deterioro, unas labores que servirán para que los pescadores puedan recuperar ese espacio para su flota.

La intervención, adjudicada por vía de emergencia a la empresa Reciclauto Navarra S.L., cuenta con un presupuesto de 223.850 euros y un plazo de ejecución de 30 días. Durante la jornada de hoy ya podía observarse el despliegue de una grúa de gran tonelaje y maquinaria especializada, que trabajan en una operación de gran complejidad técnica debido a las dimensiones del buque y a su estado.

El alcalde, Jorge Monferrer, y el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat Valenciana, Marc García Manzana, han visitado el puerto para comprobar el avance de los trabajos. Durante la visita, Monferrer ha destacado que "este Consell ha demostrado una vez más su sensibilidad con Burriana y ha autorizado su desguace de emergencia para retirar definitivamente los restos del buque y restablecer la seguridad en nuestro puerto".

El alcalde, Jorge Monferrer, y el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat Valenciana, Marc García Manzana, han visitado el puerto para comprobar el avance de los trabajos.

El alcalde, Jorge Monferrer, y el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat Valenciana, Marc García Manzana, han visitado el puerto para comprobar el avance de los trabajos. / Mediterráneo

Un desguace pieza a pieza

La retirada del Oceander obligará a desmontar prácticamente la embarcación bajo el agua antes de extraerla por completo. Según recoge el expediente de contratación, el operativo contempla la intervención de buzos especializados que prepararán la estructura sumergida para su posterior corte mediante hilo de diamante, una técnica que permite seccionar el casco en varios fragmentos debido a la imposibilidad de reflotarlo de una sola pieza.

Una vez realizado el corte, una grúa de gran tonelaje irá izando cada una de las partes de la embarcación hasta el muelle para proceder a su carga y traslado a un centro autorizado, donde serán definitivamente desguazadas. Antes del inicio de los trabajos, el buque había sido descontaminado y retirados los elementos potencialmente contaminantes.

Foto del operativo de retirada del barco, donde se aprecia que una parte del busque está bajo el agua.

Foto del operativo de retirada del barco, donde se aprecia que una parte del busque está bajo el agua. / Mediterráneo

El Oceander, un antiguo buque restaurante de 57 metros de eslora, llegó remolcado al puerto de Burriana en octubre de 2019 después de pasar por otros puertos españoles. Tras la renuncia de su consignatario, la Generalitat asumió su custodia mientras tramitaba la declaración de abandono y durante ese tiempo llegó incluso a realizar tareas periódicas de achique para evitar que acabara hundiéndose.

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Sin embargo, el progresivo deterioro de la embarcación continuó agravándose. En abril de 2024 sufrió un incendio que obligó a intervenir al Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y generó una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Meses después, el 1 de diciembre de 2024, el barco terminó hundiéndose parcialmente, apenas unos días después de que la Generalitat hubiera iniciado los trámites para su subasta tras declararlo oficialmente abandonado.

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