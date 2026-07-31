Una romería de 19 kilómetros une Benicarló con su ermita en la III Bienal dels Sants de la Pedra

La asociación cultural de Benicarló dedicada a los santos mártires Abdó y Senén (Sants de la Pedra) ha celebrado este viernes su tercera romería. Cada dos años, desde 2022, el municipio acoge esta festividad, que comienza con la romería hasta la ermita, ubicada en el Puig de la Nau.

Foto de familia de los participantes en la romería. / Alba Boix

Este viernes por la tarde, los romeros y miembros de la entidad se han concentrado frente a la iglesia de Santa María del Mar para comenzar el itinerario de 19 kilómetros acompañando a las tallas. Durante la concentración ha actuado el Grup de Danses La Sotá y, a continuación, ha dado inicio la romería, protagonizada por los pañuelos granates y las cintas de la hermandad.

Con la inscripción de 5 euros, los romeros y romeras han recibido agua, fruta, una antorcha, refrescos y la tradicional "pedra", el dulce típico de los Santos Mártires.

La programación continuará durante todo el fin de semana con la Feria Tradicional, danzas populares, "sopar a la fresca", misa y toque de campanas.