Candela Lucas se convierte en la reina de la Vila de Nules, con una semana de retraso de lo previsto

Candela Lucas Peirats ha tenido que esperar una semana más de lo previsto para vivir el significativo momento de su presentación como reina de la Vila 2026 de Nules, un acto cargado de emociones para la joven protagonista, y en el que no han faltado las referencias al incendio forestal de la Vall d'Uixó, que obligó a aplazar el acto con el que el municipio inicia sus fiestas.

Candela estuvo acompañada con las jóvenes que estarán a su lado en la corte de honor a lo largo de todo este año en el que será la representante festiva de la localidad, Miriam Flich Climent, musa de la Música; Nadia Garzón Sánchez, dama del raval de Sant Joan, y Gema Parra Ibáñez, como dama del raval de Sant Xotxim.

Las cuatro han coronado el escenario del Teatro Alcázar, que recientemente reabrió sus puertas después de haber estado casi un año cerrado por la reparación de la climatización, entre otras mejoras. De hecho, la presentación de la reina de la Vila en el 2025 se celebró en la plaza Mayor, por primera vez, como consecuencia del cierre de estas instalaciones.

En esta ocasión, la encargada de ejercer la función de mantenedora ha sido Laura Calabuig, a quien le une «un vínculo muy especial». En su intervención, ha resaltado precisamente la importancia que tienen las relaciones y los recuerdos que se generan durantes las fiestas.

Candela Lucas en el acto que la corona como reina de la Vila de Nules. / Mediterráneo

Calabuig ha querido hacer incidencia en el momento vital de las cuatro jóvenes festeras, que coinciden en que han finalizado sus estudios de secundaria «y van a empezar nuevos caminos», con «la oportunidad de vivir juntas una experiencia única».

La mantenedora se ha centrado en resaltar las personalidades de Candela, Miriam, Nadia y Gema y cómo han vivido las fiestas de su pueblo, aunque, necesariamente, ha hecho una especial mención a la reina, «una persona a la que he tenido la suerte de ver crecer» y de la que ha dicho que es «una de las personas más carismáticas que conozco», porque «tiene la capacidad de conectar con la gente, de hacer grupo, de generar buen ambiente y de convertir cualquier momento en un recuerdo especial». Además de ser reina en este momento vital, Laura ha revelado que Candela Lucas «quiere ser enfermera, por su capacidad de preocuparse por los demás».

La de este viernes también ha sido una presentación especial para el alcalde de Nules, David García, dado que tras el anuncio de que no se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales, sabe que vive su última presentación.

García, en su intervención final, además de recordar todo lo que ha sucedido en la localidad los últimos días, ha confesado que la de este viernes ha sido una noche de sentimientos «y recuerdos por las reinas a las que he podido acompañar». Reconoce que ha afrontado esta celebración «con una especial ilusión, como la primera vez, pero por saber que ya es el final».