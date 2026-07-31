Está grave en el Hospital General
Tírig cancela sus fiestas patronales ante el empeoramiento del joven herido por una vaca
El vecino, de 21 años, permanece ingresado en la UCI y el Ayuntamiento teme por su vida tras recibir noticias «nada esperanzadoras» sobre su evolución
El Ayuntamiento de Tírig ha decidido cancelar todos los actos de sus fiestas patronales ante el empeoramiento del estado de salud del joven que resultó herido este jueves durante una exhibición taurina. El vecino, de 21 años, permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Castellón y las últimas noticias sobre su evolución han causado una profunda preocupación en el municipio.
El alcalde, Juanjo Carreres, explica que durante la mañana de este viernes el joven se encontraba «estabilizado dentro de la gravedad». Sin embargo, los últimos mensajes trasladados posteriormente por la familia «no son nada esperanzadores» y se teme por su vida.
Reunión urgente del Ayuntamiento
Ante el agravamiento de la situación, el Ayuntamiento se ha reunido de urgencia y ha acordado suspender todas las actividades previstas hasta este domingo, jornada en la que debían concluir las fiestas patronales en honor a San Jaime.
La decisión se ha adoptado por «sensibilidad» y respeto hacia la familia del joven. «La gente está triste y no tiene ganas de celebrar nada ante este grave episodio ocurrido», señala Carreres, quien refleja así el estado de ánimo que se vive en la localidad tras conocerse las últimas noticias.
Los hechos ocurrieron este jueves por la mañana, cuando el joven, que trabaja en el ayuntamiento, estaba cruzando la calle para cambiar de barrera. En ese momento fue sorprendido por una vaca durante el festejo y sufrió una cogida. Tras ser alcanzado por el animal, cayó al suelo y recibió un fuerte golpe en la cabeza.
El herido fue evacuado inicialmente en ambulancia al Hospital Comarcal de Vinaròs y, horas después, trasladado al Hospital General de Castellón. El propio alcalde se desplazó hasta el centro hospitalario para interesarse por su estado.
El Ayuntamiento ya había suspendido las actividades previstas para la tarde y la noche del jueves ante «la gravedad de la situación». Ahora, después del empeoramiento de su evolución, la cancelación se extiende a toda la programación restante de las fiestas.
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