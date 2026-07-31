La UE concede la denominación de origen al aceite de las Serras d'Espadà y Calderona

El aceite elaborado en el entorno de la Serra d'Espadà y Calderona ya cuenta con el respaldo de Europa. La Unión Europea ha publicado en su Diario Oficial el reglamento que incorpora esta nueva Denominación de Origen Protegida (DOP) al registro comunitario de indicaciones geográficas, un reconocimiento que avala la calidad, el origen y la singularidad del producto.

La nueva DOP comprende tanto aceite de oliva virgen extra como aceite de oliva virgen. Su elaboración se basa principalmente en la serrana de Espadán, una variedad autóctona que convive con otras minoritarias como la villalonga, la canetera, la morruda y la arbequina.

El resultado es un aceite de sabor dulce y suave, marcado carácter afrutado y reconocibles notas de almendra verde y hierba fresca. Su color oscila entre el verde y el amarillo, mientras que en boca ofrece un ligero picor y un delicado amargor final que aportan frescura, equilibrio y persistencia.

Buena parte de esta personalidad nace de la combinación entre la variedad autóctona, las condiciones naturales del territorio y las prácticas tradicionales de elaboración. La aceituna se recolecta de forma temprana, directamente del árbol y antes de completar su maduración, lo que permite conservar mejor la calidad del fruto, reducir los procesos de oxidación y potenciar sus aromas característicos.

La zona de producción se extiende por 28 municipios de las provincias de Castellón y Valencia, situados alrededor de los parques naturales de la Serra d'Espadà y Calderona. Es un territorio de gran valor ambiental, definido por su relieve montañoso, sus suelos pobres y pedregosos y un clima mediterráneo condicionado por la cercanía del mar.

La brisa de levante y el rocío nocturno ayudan a reducir el estrés hídrico de los olivos y favorecen una maduración más lenta de las aceitunas. Estas condiciones se traducen en una mayor presencia de pigmentos naturales y contribuyen a crear el perfil aromático que diferencia a este aceite.

Con esta incorporación, España alcanza las 399 figuras de calidad diferenciada reconocidas por la Unión Europea y consolida su posición entre los países que más apuestan por proteger y poner en valor los productos agroalimentarios estrechamente vinculados a su territorio.

Las denominaciones de origen y el resto de sellos europeos de calidad sirven para preservar el patrimonio agroalimentario, acreditar la procedencia de los productos y generar valor añadido en el medio rural. En este caso, el reconocimiento abre una nueva etapa para un aceite que resume el paisaje, la tradición agrícola y la riqueza natural de la Serra d'Espadà y Calderona.