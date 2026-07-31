Luz verde al nuevo Auditori de Vinaròs: consenso en el proyecto pero bronca por el crédito de 6,9 millones

El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs, reunido este viernes al mediodía en sesión extraordinaria, ha aprobado sacar a licitación e iniciar la contratación de las obras de construcción del nuevo Auditori-Teatre municipal.

La propuesta ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos presentes: PP, Vox y PVI, que integran el equipo de gobierno, y PSPV-PSOE, desde la oposición. La concejala de Compromís no ha asistido a la sesión.

Pese al respaldo a la construcción del nuevo equipamiento cultural, el acuerdo no ha estado exento de fricción política. La controversia se ha centrado en la fórmula elegida por el equipo de gobierno para financiar parte del coste de la actuación, que incluye la concertación de una operación de crédito plurianual.

Imagen de la sesión plenaria de este 31 de julio en Vinaròs. / Flores

Antes de abordar la contratación de las obras, el pleno ha debatido la operación bancaria. En este punto, el grupo municipal socialista ha votado en contra.

La concejala del PSPV-PSOE Eva Bibián, que ha ejercido como portavoz de su grupo, ha expresado sus dudas sobre la repercusión del préstamo en el endeudamiento municipal a medio plazo y ha cuestionado la gestión de los remanentes de tesorería.

Por su parte, el portavoz del PP, Juan Amat, ha defendido que el Ayuntamiento dispone actualmente de una amplia capacidad de endeudamiento.

A pesar del voto desfavorable del PSOE, el expediente económico ha salido adelante gracias al respaldo de los grupos que forman el equipo de gobierno.

Consenso sobre la necesidad del nuevo Auditori

Más allá de las discrepancias sobre la financiación, los grupos municipales han coincidido en la necesidad de dotar a Vinaròs de un espacio escénico y musical moderno, adaptado al crecimiento de la población y a las necesidades de las entidades culturales de la localidad.

Con la aprobación del expediente de contratación, el consistorio podrá publicar próximamente los pliegos para que las empresas constructoras presenten sus ofertas.

Una de las exposiciones de la sesión plenaria de Vinaròs. / Flores

Este trámite supone el inicio administrativo de una actuación llamada a transformar la oferta cultural de Vinaròs y a proporcionar al municipio un nuevo espacio para la celebración de conciertos, representaciones teatrales y otras actividades.

Un crédito de 6,9 millones para varios proyectos

La operación de crédito aprobada asciende a 6.935.000 euros y servirá para cofinanciar el nuevo Auditori, además de otras inversiones e infraestructuras consideradas prioritarias para el municipio.

La principal partida corresponde a los 3,4 millones de euros destinados al Auditori-Teatre. Juan Amat ha recordado que esta aportación municipal resulta indispensable para garantizar una subvención de 3,6 millones de euros procedente de fondos europeos.

El préstamo también reserva 1,75 millones de euros para instalar alumbrado público en las zonas de la Costa Norte y la Costa Sur. Según ha señalado el portavoz popular, se trata de una demanda vecinal planteada desde hace más de dos décadas en viales que todavía carecen de iluminación.

El resto de la financiación se distribuirá entre los siguientes proyectos:

1.135.000 euros para un plan de reasfaltado en el casco urbano.

para un plan de reasfaltado en el casco urbano. 530.000 euros para mejorar los pavimentos de las zonas costeras.

para mejorar los pavimentos de las zonas costeras. 120.000 euros para remodelar la plaza Primer de Maig.

Vox defiende el carácter urgente de las inversiones

El concejal de Vox Josué Brito ha defendido la necesidad de acometer estas actuaciones para resolver deficiencias estructurales que, según ha afirmado, se han producido tras «ocho años de abandono socialista».

Brito también ha subrayado que la operación cuenta con los informes jurídicos y técnicos favorables de Intervención y Secretaría.

El PSOE alerta del aumento de la deuda

Eva Bibián ha justificado el voto contrario del grupo socialista por razones de responsabilidad económica y ha rechazado que las operaciones de crédito se utilicen de forma recurrente como método de financiación.

La edil ha sostenido que, con un presupuesto municipal próximo a los 62 millones de euros y unos remanentes de tesorería superiores a los 11,5 millones, el Ayuntamiento disponía de otras alternativas para financiar las inversiones sin incrementar de forma tan significativa la deuda pública.

Con la aprobación del expediente de contratación, el consistorio iniciará en breve la publicación del pliego de condiciones. / Flores

Según los cálculos expuestos por la portavoz socialista, la deuda municipal se situará por encima de los 18,2 millones de euros después de formalizar la operación, una cifra que supondría más del doble de la registrada a finales de 2023.

«Estamos a favor de las inversiones, pero no de financiarlas de cualquier manera y a costa del bolsillo futuro de los ciudadanos», ha señalado Bibián.

El gobierno municipal sitúa el endeudamiento en el 52%

Juan Amat ha defendido la solidez económica de las cuentas municipales y ha indicado que, una vez suscrito el préstamo, la ratio de endeudamiento del Ayuntamiento se situará en torno al 52%, por debajo del límite legal del 75%.

Para responder a las críticas del PSOE, el portavoz popular ha comparado la situación actual con los 35,1 millones de euros de deuda que, según ha asegurado, acumulaba el consistorio en enero de 2013, tras la salida del anterior gobierno de izquierdas.

Amat también ha anunciado que el ejecutivo local prevé realizar amortizaciones anticipadas con el objetivo de finalizar la legislatura con una ratio de endeudamiento inferior al 50%.