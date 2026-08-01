Almassora encarrila la adjudicación de su red de cámaras de vigilancia en el casco urbano

La futura red de cámaras de vigilancia de Almassora ha dado un nuevo paso para convertirse en realidad. Tras recibir ofertas de cinco empresas, la mesa de contratación ha propuesto a Elector como adjudicataria del proyecto, que permitirá controlar en tiempo real distintos puntos del casco urbano desde las dependencias de la Policía Local.

La propuesta todavía no supone la adjudicación definitiva, ya que debe completarse la tramitación administrativa. Una de las cinco compañías que se presentaron al concurso ha quedado excluida porque su objeto social no se correspondía con el del contrato, mientras que las otras cuatro ofertas han seguido adelante en el procedimiento.

Trabajos antes de que acabe el verano

La previsión del Ayuntamiento es que la instalación pueda comenzar antes de que termine el verano, una vez se formalice el contrato. Los trabajos cuentan con un presupuesto base de 96.275,14 euros y tendrán un plazo de ejecución de dos meses desde la firma del acta de replanteo.

"Seguimos dando pasos para hacer realidad un proyecto muy importante para Almassora", ha señalado la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira. La edil ha destacado que la red dotará a la Policía Local de una herramienta para mejorar la prevención, la vigilancia y el control del tráfico.

Conexión en tiempo real con la Policía Local

Las cámaras se colocarán en báculos del alumbrado público y en otros soportes repartidos por el casco urbano. Los dispositivos quedarán integrados en el sistema municipal de telegestión y se conectarán mediante la red de fibra óptica con el centro de control de la Policía Local, cuyos agentes podrán gestionar en tiempo real las imágenes captadas.

El despliegue alcanzará 14 puntos estratégicos: la calle Trinidad; el cruce de la avenida del Río con la avenida del Mar; la avenida Generalitat, frente a la piscina municipal; la misma avenida, frente a la residencia municipal Vicente Vilar Morellá; la plaza Gloria Fuertes; y la esquina de la calle San Ildefonso con Teresa de Calcuta.

La red también llegará a la calle Boqueres, frente al Auditorio; al cruce de Boqueres con Constitución Española; a Juan de Austria con la avenida José Ortiz; a Juan de Austria con Caridad; a Caridad con Santo Cristo; al entorno de Derechos Humanos y la avenida José Ortiz; y a la calle San Jaime, frente al centro social San Felipe.

"Nuestro objetivo es que los trabajos se inicien cuanto antes para que este sistema pueda estar operativo lo antes posible", ha indicado Rovira, quien ha defendido que las cámaras permitirán reforzar la seguridad y mejorar el servicio que presta la Policía Local.