En 14 puntos estratégicos
Almassora encarrila la adjudicación de su red de cámaras de vigilancia en el casco urbano
Cinco empresas han concurrido al contrato, valorado en 96.275 euros, y la mesa de contratación propone adjudicar los trabajos a Elector
La futura red de cámaras de vigilancia de Almassora ha dado un nuevo paso para convertirse en realidad. Tras recibir ofertas de cinco empresas, la mesa de contratación ha propuesto a Elector como adjudicataria del proyecto, que permitirá controlar en tiempo real distintos puntos del casco urbano desde las dependencias de la Policía Local.
La propuesta todavía no supone la adjudicación definitiva, ya que debe completarse la tramitación administrativa. Una de las cinco compañías que se presentaron al concurso ha quedado excluida porque su objeto social no se correspondía con el del contrato, mientras que las otras cuatro ofertas han seguido adelante en el procedimiento.
Trabajos antes de que acabe el verano
La previsión del Ayuntamiento es que la instalación pueda comenzar antes de que termine el verano, una vez se formalice el contrato. Los trabajos cuentan con un presupuesto base de 96.275,14 euros y tendrán un plazo de ejecución de dos meses desde la firma del acta de replanteo.
"Seguimos dando pasos para hacer realidad un proyecto muy importante para Almassora", ha señalado la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira. La edil ha destacado que la red dotará a la Policía Local de una herramienta para mejorar la prevención, la vigilancia y el control del tráfico.
Conexión en tiempo real con la Policía Local
Las cámaras se colocarán en báculos del alumbrado público y en otros soportes repartidos por el casco urbano. Los dispositivos quedarán integrados en el sistema municipal de telegestión y se conectarán mediante la red de fibra óptica con el centro de control de la Policía Local, cuyos agentes podrán gestionar en tiempo real las imágenes captadas.
El despliegue alcanzará 14 puntos estratégicos: la calle Trinidad; el cruce de la avenida del Río con la avenida del Mar; la avenida Generalitat, frente a la piscina municipal; la misma avenida, frente a la residencia municipal Vicente Vilar Morellá; la plaza Gloria Fuertes; y la esquina de la calle San Ildefonso con Teresa de Calcuta.
La red también llegará a la calle Boqueres, frente al Auditorio; al cruce de Boqueres con Constitución Española; a Juan de Austria con la avenida José Ortiz; a Juan de Austria con Caridad; a Caridad con Santo Cristo; al entorno de Derechos Humanos y la avenida José Ortiz; y a la calle San Jaime, frente al centro social San Felipe.
"Nuestro objetivo es que los trabajos se inicien cuanto antes para que este sistema pueda estar operativo lo antes posible", ha indicado Rovira, quien ha defendido que las cámaras permitirán reforzar la seguridad y mejorar el servicio que presta la Policía Local.
- La desesperada llamada de auxilio de una familia de La Vilavella que ha perdido el trabajo de tres generaciones: 'Verlo todo a pique rompe el alma
- El pueblo de Castellón que prepara una gran fiesta para verse en el 'Grand Prix': hinchables, pantalla gigante y cena popular
- Herido con tres cornadas en el toro de Artesa y antes de evacuar la pedanía de Onda por el incendio
- Tírig cancela sus fiestas patronales ante el empeoramiento del joven herido por una vaca
- Un pueblo de Castellón vuelve tres siglos atrás en el tiempo para revivir su independencia
- Carrefour acelera su expansión en Castellón con la apertura de dos nuevas tiendas y busca personal
- El corneado el sábado en Artesa, pedanía de Onda, está en la UCI con pronóstico reservado
- Así será la pasarela que unirá Almassora y Vila-real sobre el Millars: 5,5 metros de ancho y carril bici