Fallece el joven de 21 años herido por una vaca en las fiestas de Tírig

Dolor y consternación en Tírig tras confirmarse la muerte de Joan, el joven de 21 años que permanecía ingresado en la UCI del Hospital General de Castellón después de sufrir el jueves una cogida durante una exhibición taurina de las fiestas patronales. El Ayuntamiento ha dado a conocer el fallecimiento a través de un escrito encabezado por un crespón negro en el que traslada sus condolencias y el apoyo de todo el municipio a sus familiares y seres queridos.

“Hoy Tírig vive un día difícil y triste”, comienza el comunicado municipal. “La muerte de Joan, en medio de nuestras fiestas patronales, ha llenado de dolor, consternación y silencio a todo nuestro pueblo”, añade el consistorio, que ya había decidido cancelar toda la programación festiva pendiente ante el empeoramiento de su estado de salud.

Comunicado del Ayuntamiento de Tírig. / Mediterráneo

Un pueblo volcado con la familia

El comunicado señala que “no hay palabras que puedan aliviar el inmenso sufrimiento” de su familia, sus amigos y todas las personas que compartieron momentos con él. “Hay personas que, por su manera de vivir y de querer a los demás, dejan una huella imborrable, y Joan era una de ellas”, expresa el Ayuntamiento.

En nombre de la corporación municipal y de todos los vecinos de Tírig, el consistorio ha trasladado a la familia su “más sentido pésame” y su “apoyo incondicional en estos momentos de inmenso dolor”. El municipio destaca especialmente la vinculación que Joan había establecido con la localidad y el afecto que despertaba entre sus habitantes.

“Joan quiso a Tírig como si hubiera nacido aquí. Eligió este pueblo como parte de su vida y supo ganarse el afecto de todos con su manera de ser, su proximidad y su alegría”, recoge el texto. “Hoy podemos decir, con el corazón en la mano, que despedimos a uno de los nuestros”.

El Ayuntamiento confía en que la unión del municipio permita a sus familiares sentirse acompañados y encontrar “en el abrazo de todo un pueblo la fuerza para afrontar estos momentos tan difíciles”. “Que la memoria de Joan continúe viva entre nosotros, porque mientras un pueblo recuerda, nadie se marcha del todo”, concluye el comunicado: “Descansa en paz, Joan. Tírig no te olvidará nunca”.

Sufrió un fuerte golpe en la cabeza

El accidente se produjo el jueves por la mañana, durante una exhibición taurina incluida en las fiestas patronales en honor a San Jaime. El joven, que trabajaba en el Ayuntamiento de forma temporal, estaba cruzando la calle para cambiar de barrera cuando fue sorprendido por una vaca.

Tras ser alcanzado por el animal, cayó al suelo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Los servicios sanitarios lo evacuaron inicialmente al Hospital Comarcal de Vinaròs y, horas después, fue trasladado al Hospital General de Castellón debido a la gravedad de las lesiones.

El propio alcalde, Juanjo Carreres, se desplazó hasta el centro hospitalario para interesarse por su evolución. El Ayuntamiento suspendió primero los actos previstos para la tarde y la noche del jueves y, posteriormente, ante unas noticias que ya eran “nada esperanzadoras”, acordó cancelar todas las actividades hasta la finalización de las fiestas este domingo.

Primera víctima mortal desde octubre de 2024

La muerte de Joan es la primera registrada en 2026 como consecuencia de una cogida en un festejo taurino en la provincia de Castellón. También es la primera desde el 20 de octubre de 2024, cuando un hombre de 57 años y vecino de Xirivella perdió la vida después de ser embestido por un toro durante los festejos de la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo de la Vall d’Uixó.

Aquel año se contabilizaron dos víctimas mortales en festejos taurinos en la provincia, ambas en la Vall d’Uixó. Durante 2025 no se registró ningún fallecimiento de estas características en Castellón, aunque sí hubo dos muertes en la Comunitat Valenciana, las dos ocurridas en la provincia de Valencia.