Granizada en Castellón: la lluvia y el pedrisco descargan con fuerza en Els Ports

Las previsiones se han cumplido este sábado en el norte de la provincia de Castellón. La lluvia y el granizo han descargado con fuerza en varios municipios de Els Ports durante la tarde, coincidiendo con la activación del aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por tormentas acompañadas de pedrisco y rachas muy fuertes de viento.

La tormenta ha comenzado a descargar sobre Morella alrededor de las 16.00 horas y ha dejado en poco tiempo más de 25 litros por metro cuadrado. Las precipitaciones han llegado acompañadas de granizo, que ha cubierto de blanco algunas calles y tejados de la capital de Els Ports.

Los registros provisionales de la red de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) reflejan que las tormentas se han concentrado especialmente en esta comarca. Localidades como Villores, la Mata y Olocau del Rey han rondado los 24,4 litros por metro cuadrado, mientras que otros observatorios del entorno también han recogido cantidades destacadas durante el episodio.

La lluvia ha sido especialmente bien recibida en el medio natural después de varias semanas de temperaturas muy elevadas y una acusada falta de precipitaciones. El agua ha permitido refrescar el monte y aliviar, al menos temporalmente, el estrés hídrico de la vegetación, en un verano marcado por el elevado riesgo de incendios forestales en la provincia.

La tormenta desluce las paellas de los kintos

La cara menos amable del episodio la han vivido los kintos de Morella, ya que la tormenta ha irrumpido durante la celebración del tradicional concurso de paellas, una de las actividades incluidas en la programación festiva. La lluvia ha obligado a los participantes a buscar refugio y a proteger como han podido mesas, ingredientes y paellas.

Pese a las inclemencias meteorológicas, muchos de los asistentes han optado por mantener el ambiente festivo y continuar con la jornada en cuanto la intensidad de las precipitaciones lo ha permitido.

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Aemet había activado para este sábado un aviso naranja entre las 16.00 y las 21.59 horas en el interior norte de Castellón, con una probabilidad de entre el 40 % y el 70 %. La alerta advertía de tormentas acompañadas de granizo, rachas muy fuertes de viento y chubascos localmente intensos. En el litoral norte, el aviso se ha mantenido en nivel amarillo durante la misma franja horaria.