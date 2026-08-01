Leire Martínez irrumpe en las fiestas del Cristo de l’Alcora en su nueva etapa en solitario: fecha, cartel y entradas

Las Fiestas del Cristo de l’Alcora contarán este año con una de sus citas musicales más destacadas. El viernes 4 de septiembre, a partir de las 22.30 horas, la Pista Jardín acogerá el concierto de Leire Martínez, una de las voces más reconocidas del pop español de las últimas décadas.

La cantante, que durante 17 años fue vocalista de La Oreja de Van Gogh, llegará a l’Alcora inmersa en su nueva etapa profesional en solitario. La artista ofrecerá un espectáculo cargado de emoción en el que combinará canciones recientes con algunos de los grandes éxitos que han marcado su trayectoria musical y acompañado a varias generaciones.

Su actuación se perfila como uno de los momentos culminantes de las celebraciones alcorinas.

Leire Martínez protagonizará el gran concierto de las Fiestas del Cristo 2026. / M. G.

Valiente Bosque y Don Flúor completan el cartel

La programación de esta gran noche musical contará también con la participación de Valiente Bosque y Don Flúor, que completarán una propuesta pensada para públicos y estilos diversos.

La banda castellonense Valiente Bosque será la encargada de calentar motores con su propuesta de indie pop-rock, caracterizada por las guitarras enérgicas, los estribillos pegadizos y un directo fresco y dinámico.

Por su parte, Don Flúor, uno de los DJ habituales del circuito festivo nacional, pondrá el broche final a la velada con una sesión vibrante y participativa.

Valiente Bosque, uno de los grupos indie-pop que son referentes en Castellón. / Valiente Bosque

Entradas a la venta por 10 euros

El concierto estelar de las Fiestas del Cristo se celebrará el viernes 4 de septiembre, a las 22.30 horas, en la Pista Jardín de l’Alcora. Las entradas tienen un precio de 10 euros, con los gastos de gestión incluidos, y ya pueden adquirirse por internet a través de la plataforma lasentradas.es.

La organización del evento corre a cargo del Ayuntamiento de l’Alcora y Ocultas Producciones.