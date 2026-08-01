Onda llora la muerte de Miguel Ángel Monfort, 'Churret': "Tu recuerdo seguirá vivo en cada cima"

Onda permanece consternada por la muerte de Miguel Ángel Monfort Gargallo, conocido cariñosamente como Churret, fallecido este jueves a los 52 años en un accidente de tráfico en la autovía A-23, a su paso por Almudévar (Huesca). Su pérdida ha provocado una profunda oleada de dolor entre sus familiares, amigos y compañeros, especialmente dentro del mundo deportivo y montañero al que dedicó buena parte de su vida.

Decenas de personas le han dado este sábado el último adiós en una despedida cargada de emoción y recuerdos. Las redes sociales también se han llenado durante las últimas horas de mensajes que evocan su sonrisa, su energía inagotable, su pasión por el deporte y una expresión que repetía con frecuencia y que ha terminado convirtiéndose en la mejor forma de recordarlo: “¡A tope de power!”.

Esquela de Miguel Ángel Monfort. / Funeraria Tanatorio Gargallo

Una vida ligada al deporte

Miguel Ángel Monfort era una persona muy conocida y querida en Onda. A lo largo de su vida practicó disciplinas como atletismo, fútbol, fútbol sala, senderismo y escalada, aunque en los últimos años había encontrado en el Club Desplome Onda uno de sus principales espacios de ilusión, convivencia y compromiso.

No se limitaba a practicar deporte. Quienes compartieron experiencias con él destacan, sobre todo, su capacidad para implicar a los demás, transmitir entusiasmo y convertir cada proyecto en una experiencia colectiva. Como integrante de la directiva del Club Desplome, asumió un papel especialmente relevante en la creación y consolidación de su Escuela de Escalada, destinada a acercar este deporte a los niños y jóvenes del municipio.

Otra foto de Miguel Ángel Monfort. / Club Desplome Onda

El propio club ha publicado un emotivo mensaje para despedir a quien considera una de sus “piezas imprescindibles”. “Hoy el sol ilumina la montaña con una luz diferente, más silenciosa”, comienza el texto, que define a Miguel Ángel como una de esas personas excepcionales que llenaba “de vida, fuerza y alegría cada camino, cada reunión y cada rincón que pisaba”.

Desde la entidad recuerdan que su verdadero legado trasciende ampliamente su trabajo como directivo. Su esfuerzo fue fundamental para poner en marcha la Escuela de Escalada y sembrar entre las nuevas generaciones “el respeto, la libertad y el amor por la roca”. “Cada niño y joven que hoy se ata a una cuerda en nuestro club lleva un pedacito de su ilusión”, subrayan sus compañeros.

"Hacía que la montaña fuera un lugar mejor"

El Club Desplome admite que la marcha de Churret deja “un vacío inmenso en el club y en el alma”, pero también reivindica el privilegio de haber compartido con él innumerables jornadas, cuerdas, cumbres y risas. “Miguel Ángel no solo amaba la montaña; hacía que la montaña fuera un lugar mejor para todos los demás”, recalca la entidad.

“Gracias por tu generosidad, tu energía inagotable y por dejarnos una huella imborrable en el camino. Descansa en paz, compañero. Tu recuerdo seguirá vivo en cada cima y en cada agarre”, concluye el mensaje de despedida.

El concejal de Deportes de Onda, José Vicente Iserte, amigo de Miguel Ángel desde la infancia, también ha expresado públicamente el profundo dolor causado por su fallecimiento. Ambos coincidieron desde la guardería, estudiaron juntos en el colegio Baltasar Rull, compartieron vivencias en su peña y, con el paso de los años, volvieron a encontrarse alrededor del deporte.

“Siempre te recordaré por tu forma de ser, por esa sonrisa y por las ganas que le ponías a todo”, escribió Iserte tras conocer la noticia. El edil destacó especialmente la dedicación de su amigo a la escuela del Club Desplome, donde trabajó para que los niños y niñas de Onda descubrieran el deporte tal como él lo entendía: como una escuela de valores, compañerismo y superación.

Publicación de José Vicente Iserte en Facebook.

Una despedida entre cientos de amigos

Tras el funeral celebrado este sábado, Iserte ha vuelto a recordar a Churret con otro mensaje en el que relata la emoción vivida durante su último adiós. “Ahora sí. Hoy hemos despedido entre cientos de amigos al gran ‘Churret’”, ha señalado.

La ceremonia ha servido para recorrer las distintas etapas de su vida a través de las palabras de quienes lo conocieron. Sus compañeros del colegio han rememorado anécdotas de la infancia; los integrantes de su peña, las travesuras de la adolescencia; y sus amigos del deporte, la intensidad con la que se entregaba a cada iniciativa. Todos ellos han coincidido en recordar un mismo rasgo: su sonrisa.

“Quién iba a pensar que una maldita carretera iba a arrebatarnos tan pronto a alguien con tantas ganas de vivir. Cuesta entenderlo y todavía más aceptarlo”, ha expresado Iserte, quien ha lamentado que su amigo se haya marchado con numerosos sueños y proyectos personales y deportivos todavía por cumplir.

La despedida ha concluido de una forma especialmente simbólica: escuchando la propia voz de Miguel Ángel y la frase que mejor resumía su entusiasmo vital. “¡A tope de power!”, una expresión que ya permanece en la memoria de cuantos compartieron camino con él.

Publicación de José Vicente Iserte en Facebook.

Condolencias desde l’Alcora

Las muestras de cariño han traspasado los límites de Onda. El Club Rockal de l’Alcora también ha trasladado su pésame a la familia, los amigos y los compañeros de Desplome Onda. La entidad alcorina ha recordado “la dedicación, ilusión y ganas” que Miguel Ángel transmitía en todos los proyectos en los que participaba.

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“Nos vemos en las montañas, Miguel Ángel”, concluye el mensaje, acompañado también por su inseparable lema: “¡A tope de power!”.