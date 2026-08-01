¿Qué le pasa a la emblemática carrasca monumental de Culla? Una de sus ramas aparece fracturada

La carrasca monumental, que es emblema no solo del municipio de Culla, donde se encuentra, sino de la provincia de Castellón desde el punto de vista de la relevancia de su riqueza botánica, ha perdido una de sus ramas principales. Concretamente, ha sufrido una fractura significativa, lo que ha despertado la preocupación sobre su estado de salud y conservación.

En cuanto se detectó la incidencia, se dio traslado de la situación a la Conselleria de Medio Ambiente, dado que desde que fue incluida en el catálogo valenciano de árboles protegidos, en el marco de la ley 4/2006 sobre el patrimonio arbóreo monumental, es al gobierno autonómico a quien le compete su conservación.

Desde el departamento que dirige Vicente Martínez Mus, derivó la gestión e investigación de los hechos al Centro de Investigación Forestal, cuyos técnicos estuvieron este jueves en la localidad para realizar un análisis del ejemplar. Fuentes de Conselleria exponen que el informe definitivo en el que deberían identificarse las causas y consecuencias de esta incidencia está en elaboración, pero tras esa primera inspección, «determinan que el árbol no corre peligro en su conjunto».

Lo que van a valorar es «si es mejor extraer la rama afectada o dejarla como está», una decisión que se tomará teniendo en cuenta la menor afección para el estado de salud de la centenaria carrasca.

Detalle de la rama fracturada en la carrasca monumental de Culla. / MÒNICA MIRA

A falta de las conclusiones definitivas, avanzan que tras esa primera evaluación preliminar, «a falta de análisis y seguimiento más exhaustivo, se visualiza que más del 80% de la copa de la carrasca permanece en buenas condiciones, por lo que no alerta de una posible muerte por la rotura de la rama». Describen que «la rama rota tenía un crecimiento horizontal, que con las nevadas intensas ya se flexionaba, y al inspeccionarla de cerca se han visto lesiones previas internas no aparentes hasta el momento de la rotura».

Desde la Conselleria de Medio Ambiente confirman que en los próximos días «acudirá nuevamente la brigada de especialistas en poda de grandes ejemplares del CIEF para sanear y aplicar las medidas de corrección que aseguran la estabilización».

¿Puede estar enferma?

Quien tiene un diagnóstico inicial de las causas es el prestigioso botánico especialista en árboles monumentales, Bernabé Moya, quien remarca que «una rama no se parte si el árbol no está enfermo». Por lo que la rotura debe considerarse un síntoma.

Moya, que conoce muy bien esta carrasca, porque la ha estudiado durante muchos años, defiende una tesis que ha sido una constante a lo largo de su carrera profesional, «como cualquier otro monumento, estos árboles necesitan un seguimiento y un mantenimiento adecuado para garantizar su conservación».

Indica que el hecho de que cualquier ejemplar de estas características pierda o tenga afectada una rama principal «acorta su posibilidad de seguir viviendo», sobre todo si no existe una respuesta adecuada. De ahí que resulte imprescindible «realizar todos los estudios adecuados», como valorar la calidad de la madera, efectuar un análisis biomecánico y plantear un refuerzo estructural, entre otras acciones.

«Este tipo de roturas suelen justificarse por el viento o porque en verano los árboles pierden agua, pero no hay ningún documento científico que avale esa realidad. Una rama no cama si el árbol está sano» Bernabé Moya — Botánico experto en árboles monumentales

Pone como ejemplo la gestión que se ha realizado de la Terrona, la primera encina declarada árbol monumental en Extremadura. Incide en que «todos los años se estudiaba con profundidad», lo que ayudaba a detectar cualquier signo de que pudiera romper una rama para evitar que suceda. Precisamente, desde la Conselleria inciden en que junto a esta encina, la carrasca de Culla «con más de seis metros de perímetro de tronco, es una de las más grandes de España».

Bernabé Moya expone que cuando se producen este tipo de incidencias, suelen justificarse con «excusas recurrentes», como que ha sido el viento —aunque en esta ocasión no se puede utilizar porque no se han registrado ráfagas significativas—; otra explicación que se da de manera habitual, según señala, es que «en verano las ramas se parten porque pierden agua, a pesar de que no existe ningún documento científico que avale esa realidad».

Para este especialista, «los árboles llevan sobre la tierra 400 millones de años y están adaptados a todas esas condiciones ambientales, disponen de unas estrategias propias, que parece que no nos interesa comprender», pero el resumen, insiste, es que «un árbol no pierde una rama si está sano».

Otro detalle de la fractura sufrida por la carrasca monumental de Culla, que ha descargado la rama afectada sobre la valla colindante. / MÒNICA MIRA

Para empezar, como monumento natural de la Comunitat que está considerado, tal y como recuerda, la carrasca de Culla debería contar con un centro gestor especializado, «que no existe». Reivindica que «no puede ser tratado como un árbol más», de ahí que insista en que «resulta indispensable una gestión real, especializada y continuada, acorde con el valor del monumento».

Expone que se pueden hacer muchas inspecciones, «pero si se ven oquedades, grietas y pudriciones y no se identifica el problema principal, acabarán por pasar estas cosas».

Bernabé Moya concluye alertando de que este incidente «penoso y doloroso» lo que provoca es «un daño a la imagen de la provincia, porque es un árbol que la representa en todo el mundo», a lo que añade: «Cada comunidad autónoma y cada provincia tiene un árbol de referencia, y el de Castellón es la carrasca de Culla».