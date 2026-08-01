La suerte sonríe a Onda tras el incendio: cae íntegro el primer premio de la Lotería Nacional

Después de una larga y dura semana marcada por los efectos del grave incendio forestal originado en la Vall d’Uixó, que también golpeó de lleno a Onda, la suerte ha sonreído ahora al municipio. El primer premio del sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional, celebrado este sábado, ha caído íntegramente en la localidad. El número agraciado ha sido el 52.035, consignado en la administración número 1, situada en el número 5 de la calle La Safona.

El premio está dotado con 1,5 millones de euros por billete, es decir, 150.000 euros por décimo. Como las diez series del número premiado estaban consignadas en este único establecimiento, la administración puede haber repartido hasta 15 millones de euros. Para alcanzar esa cifra habría tenido que vender todos los décimos disponibles, por lo que la cantidad definitiva dependerá de cuántos fueron adquiridos y cuántos pudieron quedar sin vender.

Un comienzo de agosto millonario

La fortuna ha elegido en esta ocasión un solo punto del mapa. Según la relación oficial difundida por Loterías y Apuestas del Estado, Onda es la única localidad en la que estaba consignado el 52.035, por lo que todas las miradas se dirigen ahora hacia la administración de La Safona y sus clientes habituales.

Que el primer premio haya caído íntegro en este establecimiento significa que todas las series se encontraban consignadas allí, aunque eso no garantiza que se vendiera la totalidad de los décimos. Por tanto, el premio dejado en Onda podría alcanzar los 15 millones de euros, pero la cifra real solo podrá conocerse cuando la administración confirme cuánto vendió finalmente.

El sorteo ha puesto en juego un total de 105 millones en premios, pero la mayor alegría se ha concentrado en la Plana Baixa. Quienes tengan un décimo del número ganador recibirán 150.000 euros, mientras que cada billete completo, formado por diez décimos, está premiado con 1,5 millones de euros.

También han resultado agraciados los números inmediatamente anterior y posterior, el 52.034 y el 52.036, con 21.000 euros por billete. Además, existen premios para la centena del primer premio y para las terminaciones 035, 35 y 5.

Segundo y tercer premio

El segundo premio ha correspondido al número 37.378, dotado con 300.000 euros por billete —30.000 euros por décimo—. En este caso, ha quedado mucho más repartido y fue consignado en establecimientos de Puebla de la Calzada, Valverde de Júcar, Pulianas, La Bañeza, Lugo, Madrid, Cartagena, Silleda, Béjar, Villar de Ciervo y Picassent.

Por su parte, el tercer premio, de 150.000 euros por billete y 15.000 por décimo, ha recaído en el 86.798. Este número se ha distribuido en Barcelona, Bilbao y Chiclana de la Frontera.

Los reintegros del sorteo han sido para los números terminados en 5, 7 y 6. Los premios podrán cobrarse durante los tres meses siguientes, contados a partir del día posterior al sorteo. A la espera de conocer cuánto dinero se vendió realmente, Onda ya tiene motivos para brindar: la fortuna ha llevado hasta La Safona un premio potencial de 15 millones de euros.